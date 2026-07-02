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Laracha

Vilaño retrocederá 2.000 años en el tiempo con la celebración de  Atardecer no Castro 

La gran cita será el 26 de julio en el castro Montes Claros, organizada por la asociación Adro​ 

Redacción
02/07/2026 20:52
Presentación de la cita, este jueves en el propio castro
Presentación de la cita, este jueves en el propio castro
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Vilaño retrocederá dos mil años en el tiempo el domingo 26 de julio, con motivo de la celebración de 'Atardecer no Castro', una propuesta que invita a vecinos y visitantes a sumergirse en la historia del castro de Montes Claros en una jornada inspirada en una celebración de la Edad de Hierro.

La celebración, para todas las edades, fue presentada este jueves por la asociación Adro de Vilaño en el propio castro de Montes Claros, junto con el alcalde de  A Laracha, José Manuel López Varela, y la concejala de  Cultura, Patricia Bello. 

“A proposta nace coa intención de imaxinar, por un día, como puido ser unha festa no Castro de Montes Claros hai dous mil anos”, señala Álex Rama, desde Adro de Vilaño. “Queremos que a xente se mergulle nesa atmosfera castrexa, polo que convidamos aos asistentes a que veñan caracterizados”.

A partir de las 17.00 horas habrá juegos tradicionales para todas las edades de la mano de Xogando Miudiño, y poco después la Charanga Tradicional Os Máquinas se uniará para ambientar la jornada. 

A las 19.00 horas será el turno de K´Paparota Teatro, que junto con Puri Soto, arqueóloga y directora de las excavaciones, harán una visita teatralizada por los rincones más especiales del Castro.

Desde las 20.00 horas estará disponible en la  Taberna Castrexa una cena creada específicamente para el evento con productos de la zona cocinados al fuego. A esa misma hora comenzarán los conciertos a cargo de Irma Macías e Luis Pinto, la vilañesa Daniela Montes, concursante de La Voz Kids, y la  actuación de Sés.

Dende la organización destacan que este “Atardecer no Castro” nace con la voluntad de crear una experiencia diferente alrededor de las fiestas de Vilaño, conectando cultura, patrimonio y comunidad en un espacio singular como el castro de Montes Claros. Al mismo tiempo, insisten en la importancia de cuidar el lugar en el que se desarrollará la actividad. Por ello, el evento tendrá un carácter respetuoso con el entorno y se hace un llamamiento especial a la responsabilidad de los asistentes, con un compromiso de basura cero. 

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