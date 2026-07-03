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Laracha

A Laracha incorporará 1,4 millones de euros al presupuesto para ejecutar varias obras

Una de las más importantes es la renovación de la cubierta y de las gradas del pabellón polideportivo del CEIP Alfredo Brañas de Paiosaco

Redacción
03/07/2026 16:58
El paseo marítimo de Caión
Archivo
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El gobierno local de A Laracha llevará al próximo pleno una modificación presupuestaria financiada con el remanente de tesorería de 2025 que permitirá ejecutar inversiones en la red viaria, el pabellón del CEIP Alfredo Brañas de Paiosaco, el alumbrado público y la adquisición de terrenos por importe de 1,4 millones de euros

La actuación más importante será la destinada a la mejora de la red viaria, con una inversión superior a los 850.000 euros. Las obras se repartirán por diferentes parroquias y núcleos del municipio. Entre las actuaciones previstas figuran la carretera de Millarada a Vista Alegre, en Soandres; Oldán y A Telleira, en Cabovilaño; Marfulo y la carretera entre Fragunde y Vilanova pasando por Fornelos, en Vilaño; A Grela, la carretera del Cruceiro a Porta Santa y la calle Carballo Calero, en Paiosaco; A Barreira, en Torás; Bastón, en Lendo; y las calles Baldomero Fraile, Luis Martínez y la avenida Manuel Fraga, en el casco urbano de A Laracha. 

Plazas Les Sables d’Olonne en A Laracha

A Laracha invertirá más de 71.000 euros en mejorar dos plazas y una carretera municipal

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Otro de los proyectos destacados será la renovación de la cubierta y de las gradas del pabellón polideportivo del CEIP Alfredo Brañas de Paiosaco, una actuación presupuestada en alrededor de 250.000 euros. El objetivo es mejorar el estado de unas instalaciones que utilizan tanto la comunidad educativa como los numerosos usuarios que las emplean para la práctica deportiva. 

La propuesta también contempla una inversión cercana a los 180.000 euros para actuaciones de mejora en la iluminación pública y en diferentes equipamientos municipales. Entre ellas se incluyen intervenciones en el paseo marítimo y la plaza Eduardo Vila Fano de Caión, la plaza Anselmo Graiño de A Laracha, las aceras entre A Areosa y A Botica, en Vilaño, el interior de los centros socioculturales de A Xesta y A Fraga, el CEIP Otero Pedrayo y diversos puntos del alumbrado público en el medio rural. Asimismo, el Ejecutivo municipal prevé consignar más de 70.000 euros para la expropiación de los terrenos afectados por el Plan Especial de Urbanización del entorno de la iglesia de Lestón.

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