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Laracha

El Campamento Pirata de A Laracha cierra su primera edición con lleno absoluto

Durante toda la semana medio centenar de niños en un programa de talleres, juegos y actividades educativas

Redacción
03/07/2026 17:06
Los participantes en el Campamento Pirata de A Laracha
Los participantes en el Campamento Pirata de A Laracha
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La nueva propuesta de ocio infantil del Concello de A Laracha reunió durante toda la semana medio centenar de niños en un programa de talleres, juegos y actividades educativas desarrollado en el pabellón del IES Agra de Leborís.

El Campamento Pirata, una de las novedades de la programación estival del Concello de A Laracha, ha concluido este viernes su primera edición después de una semana de actividades con una excelente acogida entre las familias del municipio.

Dirigido a niños de entre 4 y 6 años, los participantes disfrutaron de un amplio programa de propuestas lúdicas, educativas y recreativas adaptadas a su edad. Durante cinco jornadas, los pequeños participaron en talleres creativos, juegos, yincanas, actividades para la elaboración de disfraces y diferentes dinámicas orientadas a fomentar la imaginación, el trabajo en equipo y la convivencia en un ambiente participativo y divertido. 

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La respuesta de las familias superó las expectativas del Concello, ya que las 50 plazas ofertadas se cubrieron por completo, confirmando el interés que ha despertado esta nueva iniciativa dentro de la programación municipal de verano. El alcalde, José Manuel López Varela, y la concejala de Cultura, Deportes y Enseñanza, Patricia Bello, visitaron el campamento para conocer de primera mano su desarrollo y compartir parte de la jornada con los niños y niñas participantes.

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