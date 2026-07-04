Medio centenar de niños participaron ya en los  campamentos de verano de Caión

Participantes en el primer turno del campamento de verano de Caión Cedida

El primer turno de los campamentos de verano de Caión reunió esta semana a medio centenar de niños de entre 10 y 12 años en una nueva edición organizada por el Concello de A Laracha.

Desde el lunes hasta el viernes, los participantes disfrutaron de un amplio programa de actividades lúdicas, deportivas y educativas, aprovechando las posibilidades que ofrece la villa marinera durante la época estival. Cada jornada se desplazaron desde la Praza Les Sables d’Olonne hasta Caión para participar en juegos en la playa, talleres de personalización de tazas, magia y actividades deportivas como el surf.

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El programa incluyó también salidas al Aquapark de Cerceda y al centro de turismo ecuestre O Ventoso, en Erboedo. La clausura estuvo marcada por la diversión, con hinchables, tobogán de agua y fiesta de la espuma.

El lunes comenzará el segundo turno, dirigida a otros 50 niños de entre 7 y 9 años.