Todo listo en Paiosaco para la Feira das Cereixas

Edición anterior de la Feira das Cereixas de Paiosaco Raúl López

Este domingo la localidad larachesa de Paiosaco celebra, como cada primer domingo de julio, la tradicional Feira das Cereixas en su amplio recinto ferial.

Se trata de una celebración histórica que se remonta a más de un siglo, cuando los carros tirados por bueyes llegaban desde As Mariñas y buena parte de Bergantiños para intercambiar y comercializar los productos de las huertas de los labradores, cultivados para el autoconsumo y cuyos excedentes encontraban salida en esta feria.

En la actualidad, la presencia de producto autóctono es ya casi testimonial, aunque en las últimas ediciones todavía pudieron verse “paxes de cereixas de Montemaior”, cada vez más escasas debido a las condiciones climatológicas. La feria se celebra en el momento de mayor maduración de este fruto y comparte protagonismo con otros productos de temporada, como las ameixas y los fatóns.

Gran variedad

Por la época del año, la mayor parte de las cerezas que se ofrecerán en esta edición procederán del Valle del Jerte (Cáceres), La Rioja y Zaragoza. Se calcula que se comercializarán varias toneladas entre fruteros profesionales, distribuidores de la cadena alimentaria y pequeños comerciantes.

Los 26.000 metros cuadrados del recinto ferial favorecen el desarrollo de este mercado. Estas circunstancias convierten la cita en un atractivo para visitantes de todas las edades y procedentes de distintos puntos de Galicia. El Concello de A Laracha habilitará zonas de aparcamiento y un dispositivo de seguridad para una jornada que, además, supondrá un importante impulso para la hostelería y el comercio de todo el municipio.

Programa festivo

La Escola de Samba Malandros se encargará de animar el callejero local a partir de las 12 horas. Luego llegará el turno para la sesión vermú, que incluye la actuación de Xilo y Carlos. Por la tarde habrá una exhibición folclórica a cargo de los grupos de la Asociación Cultural Queiroga de Paiosaco.

El fin de fiesta, a partir de las 22 horas, incluye la actuación espectacular de Radio Cos. En el descanso de la verbena se procederá al nombramiento de la comisión de fiestas del próximo año y, como siempre, el cielo se iluminará con la tradicional sesión de fuegos artificiales, a cargo de la pirotecnia Artefogo, de A Laracha. A las actividades suelen sumarse miles de personas, convirtiendo Paiosaco en el epicentro del ocio del fin de semana.