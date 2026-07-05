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Laracha

Caión celebrará las fiestas del Corpus y del Carmen los días 18 y 19 de julio

Además de los actos religiosos, habrá mucha música y animación

Redacción
05/07/2026 18:52
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Las celebraciones del Corpus en Caión
Archivo
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La localidad larachesa de Caión ya calienta motores para sus tradicionales fiestas del Corpus y del Carmen, que se celebrarán los próximos 18 y 19 de julio con un programa que combinará actos religiosos, música y espectáculos.

Las celebraciones comenzarán el sábado 18, festividad del Corpus, con la misa solemne y la procesión sobre las tradicionales alfombras florales, uno de los momentos más destacados de la jornada. Tras la sesión vermú, la programación continuará con un espectáculo de circo de calle y, por la noche, una verbena amenizada por el grupo Eric Hidalgo y D. Bermúdez, además de la Discoteca Móvil Impacto.

El domingo 19 estará dedicado a la Virgen del Carmen. La imagen partirá de la iglesia parroquial y, tras la tradicional Danza dos Arcos, será trasladada en procesión hasta el puerto, donde se celebrará la misa. La jornada continuará con una sesión vermú y, a partir de las 20.00 horas, con la actuación de la Asociación Cultural Arume de Caión.

La verbena pondrá el broche a las fiestas con las actuaciones de Laura Añón, JJ Compota, Ángel Mosquera, Tomando Party, Bermu e Cotelo y la Discoteca Móvil Impacto. La organización también instalará una carpa para garantizar el desarrollo de la programación.

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