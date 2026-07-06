El BNG reclama mejoras urgentes en los accesos y el paseo de Caión en plena temporada estival

La escalera de acceso a la playa do Caracoleiro. en Caión Cedida

El BNG de A Laracha llevará al próximo pleno municipal un ruego para exigir la reposición del pasamanos de la escalera de acceso a la playa do Caracoleiro y la reparación de las luces dañadas en el paseo do Saldoiro de Caión. La formación advierte de que la zona no se encuentra en condiciones óptimas pese a estar ya en plena temporada de verano.

La portavoz municipal nacionalista, Carolina Castiñeiras Brandón, sostiene que la playa de Caión recibe estos días un elevado número de vecinos, visitantes y turistas, por lo que considera necesario garantizar el buen estado de los espacios públicos del entorno.

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El BNG señala, por una parte, la situación de la escalera que baja a la playa do Caracoleiro, donde falta el pasamanos en la parte inferior. Según la formación, esta carencia compromete la seguridad de los usuarios y transmite una imagen de abandono.

La segunda reclamación se centra en el paseo do Saldoiro, donde desde finales del pasado verano permanecen dañadas catorce balizas, además de otro mobiliario público, tras varios actos vandálicos. El grupo recuerda que ya había presentado un ruego en enero para que las luces fueran repuestas antes del verano.

“La realidade é que en pleno mes de xullo seguimos igual”, denuncia el BNG, que pide al Concello que reponga “á maior brevidade posible” tanto la iluminación del paseo como el pasamanos de la escalera de la playa do Caracoleiro.