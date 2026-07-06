Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Laracha

El BNG reclama mejoras urgentes en los accesos y el paseo de Caión en plena temporada estival

Los nacionalistas llevarán al pleno un ruego sobre estas medidas

Redacción
06/07/2026 18:46
La escalera de acceso a la playa do Caracoleiro. en Caión
La escalera de acceso a la playa do Caracoleiro. en Caión
Cedida
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

El BNG de A Laracha llevará al próximo pleno municipal un ruego para exigir la reposición del pasamanos de la escalera de acceso a la playa do Caracoleiro y la reparación de las luces dañadas en el paseo do Saldoiro de Caión. La formación advierte de que la zona no se encuentra en condiciones óptimas pese a estar ya en plena temporada de verano.

La portavoz municipal nacionalista, Carolina Castiñeiras Brandón, sostiene que la playa de Caión recibe estos días un elevado número de vecinos, visitantes y turistas, por lo que considera necesario garantizar el buen estado de los espacios públicos del entorno.

Al inicio de la sesión se leyó un manifiesto de apoyo al 8-M consensudo por todos los grupos

El BNG de A Laracha lleva al pleno varias iniciativas

Más información

El BNG señala, por una parte, la situación de la escalera que baja a la playa do Caracoleiro, donde falta el pasamanos en la parte inferior. Según la formación, esta carencia compromete la seguridad de los usuarios y transmite una imagen de abandono.

La segunda reclamación se centra en el paseo do Saldoiro, donde desde finales del pasado verano permanecen dañadas catorce balizas, además de otro mobiliario público, tras varios actos vandálicos. El grupo recuerda que ya había presentado un ruego en enero para que las luces fueran repuestas antes del verano.

“La realidade é que en pleno mes de xullo seguimos igual”, denuncia el BNG, que pide al Concello que reponga “á maior brevidade posible” tanto la iluminación del paseo como el pasamanos de la escalera de la playa do Caracoleiro.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

La escalera de acceso a la playa do Caracoleiro. en Caión

El BNG reclama mejoras urgentes en los accesos y el paseo de Caión en plena temporada estival
Redacción
Inés Ramos, portavoz del PSOE larachés

El PSOE de A Laracha acusa al Concello de ocultar durante cuatro años el proyecto de la planta de biogás
Redacción
Cartel carrera Apóstolo

La IX Carreira do Apóstolo de Vilaño espera superar los mil inscritos
Redacción
Corpus caion 6

Caión celebrará las fiestas del Corpus y del Carmen los días 18 y 19 de julio
Redacción