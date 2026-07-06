El PSOE de A Laracha acusa al Concello de ocultar durante cuatro años el proyecto de la planta de biogás

Inés Ramos, portavoz del PSOE larachés EC

Los socialistas de A Laracha han acusado al alcalde, José Manuel López Varela, de ocultar durante cuatro años el proyecto de la planta de biogás prevista en el municipio y de haber faltado a la verdad cuando aseguró en un pleno celebrado en 2022 que desconocía la iniciativa. La portavoz socialista, Inés Ramos, calificó la situación de “escándalo político” y anunció una “contundente ofensiva institucional” para esclarecer lo ocurrido.

Según explicó Ramos, su grupo municipal preguntó por el proyecto durante un pleno celebrado en 2022, después de que el entonces presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, anunciase la iniciativa. “O PSOE xa preguntara no Pleno en 2022 polo proxecto tras un anuncio de Feijóo, e o alcalde respondeu que non sabía nada, pero agora sabemos que o Concello xa tiña consultas nese ano”, afirmó.

La oposición vecinal a la planta de biogás de Soandres se refuerza con una nueva asociación Más información

La portavoz sostiene que, tras la reunión mantenida la pasada semana entre la plataforma vecinal Stop Biogás A Laracha y el grupo popular en el Parlamento de Galicia, los diputados populares reconocieron que el Ayuntamiento había recibido consultas y solicitudes de información sobre la parcela industrial donde se proyecta la planta ya en 2022.

Ante esta situación, el PSOE ha registrado una batería de preguntas para solicitar acceso a toda la documentación, correos y registros relacionados con el expediente desde ese año. Los socialistas reclaman que el alcalde aclare esta “gravísima contradición” y determine cuándo tuvo conocimiento del proyecto.

Asimismo, Ramos cuestionó el mensaje trasladado ahora por el regidor sobre los plazos de tramitación de la iniciativa y aseguró que “quen mentiu en 2022 non ten ningunha credibilidade en 2026”.

La portavoz socialista concluyó anunciando que su formación pondrá “todos os recursos do PSOE á disposición da plataforma veciñal” para oponerse al proyecto y exigir “total transparencia” en su tramitación.