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Laracha

La IX  Carreira do Apóstolo de Vilaño espera superar los mil inscritos

La gran cita será el sábado 18 de julio 

Redacción
06/07/2026 18:10
Cartel carrera Apóstolo
Cartel de la Carreira do Apóstolo
Cedida
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La asociación cultural Adro de Vilaño (A Laracha) calienta motores para la celebración de la IX Carreira do Apóstolo, que se celebrará el 18 de julio con un carácter comunitario, solidario y abierto a todas las personas y edades. 

La entidad organizadora espera superar los mil participantes de la anterior edición, consolidando así la prueba como el evento deportivo más multitudinario de A Laracha. La carrera cuenta con la colaboración de la Diputación y del Concello larachés.

La carrera mantendrá este año la distancia de 7 kilómetros que estrenó el año pasado con muy buena acogida.

“Queremos que a Carreira do Apóstolo sexa un lugar de encontro para todo o mundo”, afirma Juan Ramos, desde Adro de Vilaño. “Este ano incorporamos xogos infantís, contaremos con Bico de Xeado e Cafés Aruba e seguimos apostando pola MasterClass de Salsation. A idea é que cada persoa desfrute do evento como queira, pero que ese día non quede na casa”.

La carrera, que forma parte del XII Circuito de Carreiras da Deputación, mantendrá los servicios habituales de aparcamiento y baños adaptados, zona de avituallamiento con agua y fruta, duchas, fisioterapia y pinchos de gratuitos al final.

Habrá también una andaina solidaria de 3,5 kilómetros, que tiene como finalidad recaudar fondos para la Asociación Española Contra el Cáncer y Cáritas de A Laracha. El objetivo en esta edición es superar los 6.000 euros de donación.

La actividad, abierta a todas las edades, contó en la octava edición con más de 500 inscritos, desde los 8 meses hasta los 85 años, reforzando el carácter intergeneracional e inclusivo de la jornada. 

Las inscripciones pueden realizarse a través de la web carreirasgalegas.com o presencialmente en Tempo Training & Social Center, en la Casa da Cultura o en la piscina municipal. El plazo de anotación finaliza el 15 de julio y el precio es de 7 euros, siendo gratuito para las categoría escolares. 

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