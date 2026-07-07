Medio centenar de niños disfrutan en los campamentos de Caión

Participantes en el Campamento de Caión EC

El segundo turno de los Campamentos de Verán de Caión (A Laracha) está en marcha desde este lunes con la participación de 50 niños de entre 7 y 9 años. Hasta el viernes disfrutarán de un programa de actividades adaptado a su edad, que combina propuestas lúdicas, deportivas y educativas.

Los participantes realizan juegos en la playa, sesiones de surf, un obradoiro de personalización de camisetas y un taller de magia. El programa se completa con una salida al Aquapark de Cerceda y otra al centro de turismo ecuestre O Ventoso, en Erboedo, donde los niños se inician en la equitación y disfrutan de actividades como la tirolina, el rocódromo o tiro con arco, entre otros juegos.

El viernes será la clausura, con una fiesta con hinchables, toboganes de agua y animación musical por la mañana. De tarde habrá una fiesta de la espuma para poner el punto final. Los participantes recibieron la visita del teniente de alcalde, José Ramón Martínez Barbeito; y la concejala de Cultura y Deportes, Patricia Bello, que compartieron parte de la jornada con los más pequeños.