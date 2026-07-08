Cinco jóvenes laracheses, de intercambio en Georgia 

Recepción de los jóvenes participantes en el intercambio CL

A Laracha continúa proyectándose en el exterior con un nuevo programa de intercambio juvenil con Georgia. Cinco jóvenes del municipio se encuentran en Tiflis, donde fueron recibidos por el Concello, en una expedición con el alcalde larachés, que acude como representante institucional.

La iniciativa está organizada por el Concello larachés, con la colaboración del Centro de Lengua y Cultura Española “Abanico” de la capital georgiana. Los jóvenes participan en una serie de actividades y visitas para conocer los monumentos y lugares más característicos del país. Este nuevo intercambio cultural se produce tras el reciente intercambio con Venecia.

El Concello larachés sigue apostando por estas iniciativas para que los jóvenes conozcan la cultura de otros países, sus lenguas y costumbres, apoyando la movilidad juvenil, y al mismo tiempo, la proyección del Concello en el exterior.