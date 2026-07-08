El alumnado de atención a dependientes en A Laracha aprende a usar el desfibrilador 

Formación del alumnado en A Laracha CL

El alumnado de la acción formativa para personas desempleadas (AFD) en A Laracha centrada en la atención sociosanitaria a personas dependientes en instituciones sociales participó en la actividad complementaria dedicada al aprendizaje del uso del desfibrilador externo automático (DEA), una iniciativa orientada a ampliar sus competencias en la atención a situaciones de urgencia que pueden producirse en su futuro profesional.

La sesión, impartida por el doctor Alejandro Martínez Varela, médico especialista en Medicina Familiar y Comunitaria del centro de salud de A Laracha, permitió al alumnado ahondar en los protocolos básicos de actuación ante una parada cardiorrespiratoria, conocer el funcionamiento y los componentes de un desfibrilador externo automático y realizar simulaciones prácticas supervisadas para aplicar correctamente el dispositivo.

Esta formación complementa los contenidos del módulo, que comenzó a impartirse en el mes de abril y cuenta con un total de 528 horas.