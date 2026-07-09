La IX Carreira do Apóstolo de Vilaño reafirma su apuesta por la inclusión y la accesibilidad

Enki facilitará el material adaptado Cedida

La novena edición de la Carreira do Apóstolo e Andaina Solidaria de Vilaño (A Laracha) reafirma su compromiso con el deporte inclusivo y accesible como herramienta para crear comunidad. La organización anima a todas las personas que la provincia a disfrutar de esta gran fiesta del deporte el sábado 18 de julio.

El evento, organizado por la Asociación Cultural Adro de Vilaño apuesta por la accesibilidad, manteniendo la distancia de 7 kilómetros que estrenó en la pasada edición. Además, la Andaina -que ya lleva recaudados más de 5.000 euros para causas sociales- recorrerá una distancia de 3,5 kilómetros, facilitando la participación de todas las personas que así lo deseen.

Ambas pruebas están abiertas para todas las edades con distancias adaptadas. El coste es de 7 euros para los adultos, en tanto que los menores no pagan.

Por otro lado, este año habrá una masterclass gratuita de 'salsation', baile fitness, debido al éxito que tuvo en la pasada edición.

Además, gracias a la colaboración con la Fundación ENKI, todas las personas que necesiten material deportivo adaptado podrán solicitarlo de forma gratuita enviando un correo a deporte@enkiproyecto.com o a través de su web oficial: https://www.enkiproyecto.com/prestamo-material-deportivo.

En este contexto, el colectivo Empujando Sonrisas, cuyo objetivo principal es difundir un mensaje de inclusión e integración dentro del mundo del atletismo popular, ya confirmó su presencia en la prueba. También respondieron a la llamada en la pasada edición Mi Princesa Rett y Marines ENKI, con los que la organización espera contar de nuevo este año.

Las inscripciones están abiertas en la web de Carreiras Galegas. También de forma presencia en la Casa da Cultura, piscina municipal y Tempo Training and Social Center de A Laracha.