Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Laracha

El Concello ampliará la red de abastecimiento en Erboedo para dotar con el servicio al núcleo de Vilarmaior

El proyecto ronda los 50.000 euros y será cofinanciado por la Xunta y el Concello

Redacción
10/07/2026 17:16
Una anteriores obras de abastecimiento en Erboedo
EC
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

El Concello larachés promueve una nueva actuación destinada a seguir mejorando los servicios básicos del rural con la ampliación de la red de abastecimiento de agua en la parroquia de Erboedo. El objetivo es llevar el servicio a Vilarmaior.

Desde el Concello apuntan que, al tratarse de un núcleo de población situado en una zona elevada en la que no es posible el abastecimiento por gravedad, se ha optado por instalar un grupo de presión y un depósito regulador. También se va a ampliar la rede en 1.200 metros de longitud.

Además de permitir la conexión de las viviendas de Vilarmaior a la traída municipal, esta intervención contribuirá a reforzar el servicio con una mayor presión del caudal en otros núcleos próximos. 

Esta obra conlleva una inversión de casi 50.000 euros y será cofinanciada entre el Concello y la Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes, en el marco del Fondo de Compensación Ambiental. El proceso de contratación es iniciará en los próximos días. 

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

El ideal gallego

El Concello ampliará la red de abastecimiento en Erboedo para dotar con el servicio al núcleo de Vilarmaior
Redacción
Carreira Apóstolo Vilaño (4)

La IX Carreira do Apóstolo de Vilaño reafirma su apuesta por la inclusión y la accesibilidad
Redacción
Formación del alumnado en A Laracha

El alumnado de atención a dependientes en A Laracha aprende a usar el desfibrilador
Redacción
Recepción de los jóvenes participantes en el intercambio

Cinco jóvenes laracheses, de intercambio en Georgia
Redacción