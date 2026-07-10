El Concello ampliará la red de abastecimiento en Erboedo para dotar con el servicio al núcleo de Vilarmaior

Una anteriores obras de abastecimiento en Erboedo EC

El Concello larachés promueve una nueva actuación destinada a seguir mejorando los servicios básicos del rural con la ampliación de la red de abastecimiento de agua en la parroquia de Erboedo. El objetivo es llevar el servicio a Vilarmaior.

Desde el Concello apuntan que, al tratarse de un núcleo de población situado en una zona elevada en la que no es posible el abastecimiento por gravedad, se ha optado por instalar un grupo de presión y un depósito regulador. También se va a ampliar la rede en 1.200 metros de longitud.

Además de permitir la conexión de las viviendas de Vilarmaior a la traída municipal, esta intervención contribuirá a reforzar el servicio con una mayor presión del caudal en otros núcleos próximos.

Esta obra conlleva una inversión de casi 50.000 euros y será cofinanciada entre el Concello y la Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes, en el marco del Fondo de Compensación Ambiental. El proceso de contratación es iniciará en los próximos días.