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Laracha

Vecinos de Paiosaco denuncian un posible envenenamiento de los castaños del atrio de la iglesia

Sospechan que se introdujo algún tóxico a través de unos agujeros taladrados en la base de los árboles

Redacción
11/07/2026 16:34
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Castaños del atrio de la iglesia de San Martín de Lestón
DB
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Los vecinos de San Martín de Lestón, en Paiosaco, denuncian un ataque a los castaños del interior del atrio de la iglesia, por el cual están secando. Sospechan que se empleó algún tipo de veneno o sustancia tóxica, ya que aparecieron unos agujeros taladrados en los árboles por los que supuestamente se les habría inyectado algún producto dañino.

Los vecinos piden una investigación para aclarar lo sucedido con unos árboles que forman parte del patrimonio y la historia local. De hecho, algunos vecinos han trasladado el asunto a los grupos municipales y creen que es necesaria una investigación por parte del Seprona de la Guardia Civil. 

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Agujeros den uno de los árboles, por donde se cree que se les inyectó algún tóxico
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Los daños fueron detectados hace unos quince días, pero los vecinos calculan que pudieron producirse hace un mes o más. Dos castaños presentan en la base del tronco entre doce y quince agujeros de taladro, por los que sospechan que se les inyectó algún producto químico, por lo que los árboles están en avanzado estado de sequedad. 

Por otro lado, el Concello larachés está realizando un plan especial para este núcleo, con la dotación de servicios, párking y mejoras de accesos y seguridad, en una importante superficie complementaria de Iglesario. 

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