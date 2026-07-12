Laracha
Los afectados por la planta de biogás convocan una cadena humana para este lunes
Conmemoran, como cada 13 de mes, su malestar por el proyecto
La plataforma Stop Biogás de A Laracha convoca para este lunes una cadena humana en señal de protesta por el proyecto contra el que llevan meses movilizándose. La cita será junto a la Chousa Grande a las 19.30 horas.
"Unamos forzas nesta loita, que nos vexan e nos escoiten donde faga falta", indican en la convocatoria, que forma parte de las movilizaciones que llevan a cabo cada 13 de mes para trasladar "a nosa reivindicación, o noso sentir".