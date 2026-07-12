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Diario de Ferrol

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Laracha

Los afectados por la planta de biogás convocan una cadena humana para este lunes

Conmemoran, como cada 13 de mes, su malestar por el proyecto

Redacción
12/07/2026 16:50
Manifestación contra la planta de biogás en A Laracha
Imagen de una pasada manifestación contra la planta de biogás
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La plataforma Stop Biogás de A Laracha convoca para este lunes una cadena humana en señal de protesta por el proyecto contra el que llevan meses movilizándose. La cita será junto a la Chousa Grande a las 19.30 horas.

"Unamos forzas nesta loita, que nos vexan e nos escoiten donde faga falta", indican en la convocatoria, que forma parte de las movilizaciones que llevan a cabo cada 13 de mes para trasladar "a nosa reivindicación, o noso sentir".

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