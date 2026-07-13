Cortes de agua en el polígono de Carballo la madrugada del jueves por trabajos de mejora en la red

Una calle del polígono de Carballo EC

La Ecoxem del polígono industrial de Carballo informa que la madrugada de este jueves tendrá lugar un corte programado del suministro de agua que afectará a toda el área empresarial.

La interrupción del servicio está prevista entre las 00.00 y las 04.00 horas con el objetivo de sustituir el contador general por otro de mayor capacidad, una actuación destinada a mejorar el abastecimiento y adaptar la red a las necesidades actuales y futuras del polígono.

Los trabajos se han programado en horario nocturno para minimizar las molestias y reducir al máximo la incidencia sobre la actividad empresarial.

Desde la entidad gestora recomiendan a las empresas adoptar las medidas oportunas si su actividad depende del suministro de agua durante esa franja horaria.