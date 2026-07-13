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Laracha

Cortes de agua en el polígono de Carballo la madrugada del jueves por trabajos de mejora en la red

El corte está previsto entre las 00.00 y las 04.00 horas para sustituir el contador general de abastecimiento

A. Pérez Cavolo
13/07/2026 19:59
Una calle del polígono de Carballo
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La Ecoxem del polígono industrial de Carballo informa que la madrugada de este jueves tendrá lugar un corte programado del suministro de agua que afectará a toda el área empresarial.

La interrupción del servicio está prevista entre las 00.00 y las 04.00 horas con el objetivo de sustituir el contador general por otro de mayor capacidad, una actuación destinada a mejorar el abastecimiento y adaptar la red a las necesidades actuales y futuras del polígono.

Los trabajos se han programado en horario nocturno para minimizar las molestias y reducir al máximo la incidencia sobre la actividad empresarial.

Desde la entidad gestora recomiendan a las empresas adoptar las medidas oportunas si su actividad depende del suministro de agua durante esa franja horaria.

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