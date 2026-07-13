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Laracha

La humanización del entorno del colegio Otero Pedrayo de A Laracha está más cerca de hacerse realidad

El Consello da Xunta dio luz verde al convenio de colaboración con el Concello de A Laracha para ejecutar las obras

Redacción
13/07/2026 21:51
Obras de mejora de los terrenos municipales próximos al colegio Otero Pedrayo
Archivo
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El Consello da Xunta dio luz verde al convenio de colaboración con el Concello de A Laracha para ejecutar las obras de humanización y mejora de infraestructuras en el entorno del CEIP Otero Pedrayo, una actuación que movilizará 468.493 euros.

El proyecto pretende reforzar la seguridad y la accesibilidad en una de las zonas con mayor tránsito diario de escolares y familias. Para ello se construirá una senda peatonal y nuevas aceras, se renovarán los pavimentos y se habilitará un espacio específico para el estacionamiento de autobuses escolares y vehículos ligeros.

A Laracha incorporará 1,4 millones de euros al presupuesto para ejecutar varias obras

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La actuación también contempla la instalación de nuevo alumbrado público, mobiliario urbano y una red de recogida de aguas pluviales, mejorando la calidad urbana de todo el entorno educativo.

La Xunta financiará el 70% de la inversión, con una aportación de 327.945 euros, además de asumir la contratación y ejecución de las obras. El Concello aportará los 140.548 euros restantes y, una vez finalizados los trabajos, se hará cargo del mantenimiento de las nuevas infraestructuras.

Las obras, incluidas dentro del Plan Hurbe, tendrán un plazo de ejecución de seis meses y buscan adaptar el entorno escolar a criterios de movilidad más segura y accesible, al tiempo que mejoran la imagen urbana de este ámbito del municipio.

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