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Laracha

La oposición a la planta de biogás mantiene la presión con una nueva cadena humana en Soandres

La Plataforma Stop Biogás A Laracha celebró este lunes una nueva movilización para reiterar su rechazo al proyecto

Redacción
13/07/2026 20:35
La concentración contra la planta de biogás, en Soandres
La concentración contra la planta de biogás, en Soandres
Mar Casal
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La oposición vecinal al proyecto de planta de biogás previsto en la parroquia larachesa de Soandres volvió a hacerse visible este lunes con una nueva cadena humana convocada por la Plataforma Stop Biogás A Laracha. Decenas de personas participaron en la concentración celebrada junto a Chousa Grande para mostrar, una vez más, su rechazo a una iniciativa que consideran incompatible con la protección del territorio y del río Anllóns.

La acción constituyó la tercera cadena humana organizada por el colectivo desde que comenzó la contestación social al proyecto. La plataforma ha decidido convertir el día 13 de cada mes en una jornada de movilización permanente para recordar el 13 de abril, fecha en la que el proyecto de la macroplanta fue publicado en el Diario Oficial de Galicia (DOG).

Amablea de los vecinos de Soandres este domingo en el monaterio

La oposición vecinal a la planta de biogás de Soandres se refuerza con una nueva asociación

Más información

Los portavoces del colectivo insistieron en que las protestas continuarán mientras el expediente siga adelante. "Non imos parar, manteremos viva a nosa loita ata que este proxecto se paralice", reiteraron durante la concentración.

La plataforma recordó que, tras la presentación de alegaciones, las reuniones mantenidas con entidades, expertos e instituciones y la multitudinaria manifestación celebrada en A Laracha, la estrategia pasa ahora por mantener la movilización social y reforzar también la vía administrativa y judicial. Entre las próximas iniciativas figura la constitución de una asociación vecinal, ecologista y cultural, además de continuar recabando asesoramiento técnico y jurídico.

Non imos parar, manteremos viva a nosa loita ata que este proxecto se paraliceStop biogás Laracha

El colectivo sostiene que, a las preocupaciones iniciales por el impacto ambiental de la instalación, se suma ahora la situación de escasez de agua que afecta al río Anllóns. En este sentido, advierte de que el proyecto contempla el vertido al cauce de un importante volumen de efluentes tratados y considera que, en un contexto de bajo caudal, podrían agravarse las consecuencias sobre el ecosistema fluvial, la biodiversidad y los municipios situados aguas abajo.

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