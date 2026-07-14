Cuarenta jóvenes laracheses participan en una experiencia multiaventura en la localidad portuguesa de Ribeira da Pena

Los jovenes laracheses posando en las instalaciones de Pena Aventura Park Cedida

Cuarenta chicos y chicas de A Laracha de entre 13 y 18 años de edad participan en estos días en la experiencia multiaventura organizada por el Concello en Pena Aventura Park, situado en la localidad portuguesa de Ribeira de la Pena.

La actividad, para a que se cubrieron todas las plazas ofertadas, está permitiendo a los participantes disfrutar durante dos jornadas de una amplia variedad de propuestas de aventura, ocio activo y convivencia en un entorno natural.

A lo largo de la estancia realizaron un circuito de habilidades de altura entre las copas de los árboles, pusieron la prueba su habilidad al volante de karts, participaron en un simulador de barranquismo de río con saltos, se lanzaron en tirolina desde una altura de 150 metros, jugaron al paintball y descendieron 700 metros subidos a coches estilo tobogán mientras disfrutaban desde la altura de los paisajes de la montaña de Lamelas y del pueblo de Ribeira de la Pena.

La programación se completó con una fiesta temática con música para favorecer la convivencia entre los participantes.

Esta experiencia forma parte de la programación municipal de verano impulsada por el Concello de A Laracha, que durante los meses estivales ofrece una amplia variedad de propuestas culturales, deportivas y recreativas pensadas para todos los públicos y en la que se presta una atención especial tanto a los más pequeños como a la juventud.