Licitada la explotación de la cafetería del centro social de Paiosaco por espacio de cinco años

Vista del centro sociocultural de Paiosaco EC

El Concello de A Laracha acaba de sacar a licitación la concesión de la gestión y explotación de la cafetería del Centro Sociocultural de Paiosaco, con el fin de volver a poner en funcionamiento esta instalación municipal que, además de prestar el servicio como establecimiento hostelero también hace las veces de punto de encuentro y convivencia para la vecindad.

El anuncio de la licitación salió publicado este martes en el BOP, pudiendo consultarse la documentación tanto en el mismo como en la sede electrónica del Concello.

El plazo de presentación de ofertas para las empresas interesadas es de treinta días.

El contrato tendrá una duración de cinco años.

1.200 euros al año

El canon mínimo a abonar por la concesionaria se establece en 1.200 euros anuales, una cuantía que coincide con el gasto estimado de los servicios de suministro de electricidad y agua del local que asumirá el Ayuntamiento, favoreciendo así unas condiciones económicas que faciliten la prestación del servicio.

La cafetería del Centro Sociocultural de Paiosaco constituye un servicio que complementa la intensa actividad que diariamente registra esta instalación municipal, en la que se encuentran la biblioteca, aulas destinadas a cursos y programas formativos, espacios empleados por el tejido asociativo y el auditorio en el que se desarrollan numerosas propuestas culturales y sociales a lo largo del año.

Con la licitación el Ayuntamiento apuesta por darle vida a una instalación que trasciende el propio servicio de hostelería para convertirse en un lugar de encuentro abierto a toda la vecinanza.

De esta forma, además de favorecer la actividad económica, se busca consolidar un espacio que contribuye a fortalecer la convivencia, dinamizar la vida social de Paiosaco, además de ofrecer un servicio de calidad a las personas que participan en la amplia programación que acoge el centro sociocultural.