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Laracha

Unas 200 personas participan en una nueva cadena humana contra la planta de biogás de Soandres

Redacción
14/07/2026 22:11
La cadena humana de este lunes contra la planta de biogás en Soandres
La cadena humana de este lunes contra la planta de biogás en Soandres
Mar Casal
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La oposición vecinal al proyecto de la planta de biogás prevista en la parroquia larachesa de Soandres volvió a hacerse visible este lunes con una nueva cadena humana en la que participaron alrededor de 200 personas. Convocados por la Plataforma Stop Biogás A Laracha, los asistentes se concentraron en una finca privada situada junto a los terrenos donde se pretende instalar la planta para reiterar su rechazo a una iniciativa que consideran perjudicial para el entorno.

Durante la protesta, los participantes corearon consignas como “Biogás aquí non, porque a localización non é a axeitada” y “Biogás así non, porque estas macroplantas xestionan residuos non xerados na contorna e danan a biodiversidade do río e dos acuíferos”, insistiendo en que el proyecto supondría un importante impacto ambiental para la zona.

La plataforma expresó además su inquietud por la situación que atraviesa el río Anllóns debido a la falta de caudal en algunos tramos. Según sostienen, la futura planta llegaría a verter al río un volumen de residuos líquidos equivalente a 2.000 camiones cisterna, una circunstancia que, a su juicio, podría afectar gravemente a la biodiversidad del cauce y a la calidad del agua utilizada por miles de vecinos de los municipios por los que discurre el río.

Río Anllóns a su paso por el centro de Carballo (4)

Los concellos afectados por la prealerta por sequía en el Anllóns piden a la ciudadanía un consumo moderado del agua

Más información

La movilización celebrada este lunes constituye la tercera cadena humana organizada por la plataforma. Sus promotores explican que repetirán esta acción el día 13 de cada mes para recordar el 13 de abril, fecha en la que el proyecto fue publicado en el Diario Oficial de Galicia (DOG), marcando el inicio de la tramitación administrativa.

Desde Stop Biogás A Laracha aseguran que mantendrán las movilizaciones “hasta que este proyecto se paralice”. Tras la presentación de alegaciones, las reuniones mantenidas con administraciones, expertos y diferentes entidades, así como la multitudinaria manifestación celebrada en A Laracha hace unas semanas, la plataforma anuncia que continuará impulsando nuevas acciones. Entre ellas figura la creación de una asociación vecinal, ecologista y cultural, además del desarrollo de distintas iniciativas y actuaciones de carácter jurídico para tratar de frenar el proyecto por todas las vías posibles.

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