La Casa do Concello de A Laracha se transforma por completo

La nueva imagen de la Casa do Concello de A Laracha MN

La transformación de la Casa do Concello de A Laracha ya es una realidad visible. Después de más de un año de obras, la rehabilitación integral del edificio municipal afronta su fase final y el cambio resulta evidente a simple vista. La imagen actual poco tiene que ver con la del inmueble que durante más de cinco décadas presidió la Praza do Concello.

Las obras han permitido renovar por completo el aspecto exterior del edificio, que presenta ahora una estética contemporánea marcada por la combinación de grandes paneles blancos y revestimientos de madera, sustituyendo la antigua fachada. El resultado es un inmueble mucho más moderno, integrado en su entorno y concebido bajo criterios de sostenibilidad y eficiencia energética.

La actuación ha mantenido la estructura principal y la envolvente del edificio original, una decisión adoptada para reducir la generación de residuos durante el proceso constructivo y minimizar el impacto ambiental de la intervención.

Sin embargo, prácticamente todo lo demás ha cambiado. La cubierta ha sido renovada íntegramente para ganar espacio útil, mientras que el interior está siendo completamente redistribuido y modernizado, con nuevas instalaciones, mejores acabados y un importante refuerzo del aislamiento térmico. El proyecto también incorpora una barrera antirradón para garantizar unas mejores condiciones de salubridad.

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La reorganización de los espacios permitirá adaptar el inmueble a las necesidades actuales de la administración local. La planta baja albergará el Registro General y las nuevas dependencias del Juzgado de Paz.

Las plantas primera y segunda concentrarán los distintos departamentos municipales, con espacios de trabajo más funcionales y mejor distribuidos. Como principal novedad, el edificio dispondrá de una nueva planta ático que acogerá el Salón de Plenos, además de servir para la celebración de actos institucionales, recepciones oficiales y ceremonias civiles.

Otro de los aspectos destacados de la rehabilitación es la apuesta por materiales sostenibles. La obra utiliza madera procedente de bosques gallegos gestionados de forma sostenible y con declaración ambiental de producto, reforzando así el compromiso con la construcción eficiente y el apoyo al sector forestal de Galicia.

La antigua Casa do Concello fue construida en 1974 y experimentó su última gran reforma en 1989, cuando se amplió la segunda planta y el espacio bajo cubierta. Más de medio siglo después de su inauguración, el edificio afronta ahora la mayor transformación de su historia.