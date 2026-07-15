Xunta y Concello firman el convenio para humanizar el entorno del CEIP Otero Pedrayo larachés

Firma del convenio para humanizar el entorno del colegio Otero Pedrayo de A Laracha Cedida

La Xunta y el Concello de A Laracha dieron este miércoles un nuevo paso para hacer realidad la transformación del entorno del CEIP Otero Pedrayo con la firma del convenio de colaboración que permitirá ejecutar unas obras de humanización y mejora de infraestructuras valoradas en 468.493 euros.

El acuerdo fue suscrito en Santiago por la conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, María Martínez Allegue, el secretario xeral técnico de la Consellería, Yago Borrajo, la directora xeral de Urbanismo, Encarnación Rivas, y el alcalde de A Laracha, José Manuel López Varela.

La humanización del entorno del colegio Otero Pedrayo de A Laracha está más cerca de hacerse realidad Más información

La intervención tiene como objetivo mejorar la accesibilidad, reforzar la seguridad vial y renovar la calidad urbana del entorno del centro educativo. Entre las actuaciones previstas figura la construcción de una senda peatonal y nuevas aceras, la renovación de los pavimentos y la creación de un aparcamiento para autobuses escolares y vehículos ligeros, con el fin de facilitar tanto el acceso al colegio como la movilidad en una zona con una elevada afluencia diaria de familias.

El proyecto también contempla la instalación de nuevo alumbrado público, mobiliario urbano y una red de recogida de aguas pluviales, completando así una actuación integral que permitirá modernizar este espacio. El plazo previsto para la ejecución de las obras será de seis meses.

La financiación del proyecto será asumida mayoritariamente por la Xunta, que aportará el 70% del presupuesto, lo que supone 327.945 euros, además de encargarse de licitar y ejecutar las obras. Por su parte, el Concello de A Laracha contribuirá con los 140.548 euros restantes y asumirá posteriormente el mantenimiento y conservación de las nuevas infraestructuras.