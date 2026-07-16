El Concello vuelve a organizar visitas guiadas por Caión

Vista de la playa de Caión, en A Laracha M.N

El Concello larachés vuelve a organizar un nuevo programa de visitas guiadas para todos los públicos por Caión con el objetivo de poner en valor su patrimonio histórico, natural y cultural. La ruta"Caión, entre mareas ae historia" comenzará el próximo miércoles 22 de julio. Se llevará a cabo todos los miércoles y viernes hasta el mes de septiembre.

Se realizará un recorrido cultural guiado por la localidad para descubrir los principales lugares y puntos de interés. La visita comenzará en la oficina de Turismo, situada en la antigua casa rectoral, y rematará con una parada en el museo del Arquivo da Pesca, un espacio que permite conocer de cerca la historia y tradición marinera de la localidad. Las salidas serán a las 12.00 horas.

La participación es gratuita, pero hay que inscribirse previamente. Los interesados pueden anotarse enviando sus datos personales por correo electrónico a turismo@alaracha.gal, llamando al 647828510 o también de forma presencial en la oficina de turismo. Con esta iniciativa el Concello reafirma su compromiso con la puesta en valor de su patrimonio y con la promoción de un turismo sostenible, enriquecedor y abierto a toda la ciudadanía.