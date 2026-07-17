El Programa Integrado de Emprego de A Laracha concluye sus acciones formativas

Curso de carretilla del Programa Integrado de Emprego de A Laracha Cedida

En el Programa Integrado de Emprego del Concello de A Laracha se acabaron de impartir las distintas acciones formativas, por lo que durante los próximos meses se llevarán a cabo varios obradoiros centrados en habilidades clave para la búsqueda activa de emprego.

Las sesiones que se realizarán a lo largo del mes de julio tienen como objetivo reforzar las competencias y mejorar la empleabilidad de las personas participantes a través de diferentes contenidos prácticos.

Se abordarán los temas de "Movilidad geográfica", orientado a dar a conocer oportunidades laborales y recursos para la búsqueda de empleo en otros territorios; "Habilidades comunicativas, motivación y autoestima en la búsqueda de empleo", con el fin de fortalecer las competencias personales y sociales necesarias para afrontar con éxito los procesos de selección; y el “Emprendimiento cooperativo”, destinado a acercar una alternativa de autoempleo basada en los principios de la economía social y cooperativa.

En las acciones formativas y prácticas no laborales en empresas que se realizan a través del Programa Integrado de Empleo se tienen en cuenta las medidas de conciliación: tanto los horarios como las fechas de realización se adaptan a las necesidades de las personas participantes. A su vez, perciben una bolsa de 10 euros por día de asistencia a las acciones.

Desde el programa se realiza una labor de prospección laboral, tanto acercándose al sector empresarial comarcal como gestionando ofertas de empleo remitidas por empresas que se encuentren en la búsqueda de personal capacitado.

Si alguna persona está interesada, puede ponerse en contacto con el Programa Integrado de Emprego por teléfono nos 981 309 891, 981 612 811 y 621 007 079, o por correo electrónico en programaintegradoemprego@alaracha.gal.