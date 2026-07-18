Instalaciones del renovado punto limpio de A Laracha Cedida

El Concello de A Laracha anuncia que en fechas próximas licitará los nuevos contratos de recogida de residuos sólidos urbanos y de gestión del punto limpio, motivo por el que los técnicos municipales ya trabajan en la redacción de los pliegos que regirán un único procedimiento que estará dividido en dos lotes.

Esos nuevos contratos incluirán una serie de mejoras para seguir potenciando ambos servicios y adaptarlos a las necesidades actuales.

Así, en el servicio de recogida de residuos sólidos urbanos, una de las novedades más destacadas será el incremento de la frecuencia en la época estival de la recogida de la fracción resto, que también pasará a realizarse los domingos en los núcleos urbanos de ALaracha, Paiosaco y Caión entre el 15 de junio y el 15 de septiembre, el período del año en el que más residuos se generan.

Esta medida, ya se va a poner en marcha este mismo verano de acuerdo con Coregal, la actual concesionaria del servicio, por lo que pasará a haber recogida todos los días de la semana.

Otra de las mejoras será la ampliación de la cobertura de la recogida selectiva en el rural para facilitar el reciclaje en todo el territorio.

Para ello, el Ayuntamiento instalará nuevos contenedores amarillos de envases para llegar a la totalidad de los 311 núcleos de población del término municipal, y también se incrementará en las parroquias la cantidad de contenedores azules para papel y cartón, iglús verdes para vidrio y colectores de la fracción resto.

De igual forma, será mejorado el sistema de limpieza de los contenedores.

El nuevo contrato hará hincapié en la necesidad de realizar un uso correcto de cada recipiente por parte de los ciudadanos. El Ayuntamiento reforzará los controles para evitar situaciones como el depósito en los contenedores de escombro procedente de obras o de restos vegetales de podas y corte de césped realizados en viviendas particulares, residuos que deben ser gestionados por otras vías.

A las personas responsables de este tipo de conductas se les aplicarán las correspondientes sanciones económicas.

En lo tocante al punto limpio, entre las novedades a aplicar figura el incremento de la cantidad máxima de residuos de cada tipo que podrán depositar los usuarios. También se regularizarán servicios que ya se vienen prestando, como es la recepción de pequeños restos de poda, césped y otros residuos vegetales de origen doméstico acercados por particulares, así como el depósito de plásticos de silo por parte de personas no profesionales del sector agrario.

Otra de las mejoras previstas afectará a la recogida de residuos voluminosos a domicilio. El Concello reorganizará este servicio con un nuevo sistema de funcionamiento que permitirá reducir los plazos de espera y ofrecer una respuesta más rápida a las solicitudes de la vecindad.

El ente local considera que todas estas actuaciones permitirán dar un nuevo paso adelante en la mejora de estos servicios esenciales para el conjunto de la ciudadanía.