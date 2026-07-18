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Laracha

La Cátedra Epifanil Campo inaugura este lunes el curso de "Mánager de Residuos: la actividad profesional verde” en el Campus Industrial de Ferrol

La formación se impartirá del 20 al 24 de julio en la Escuela Politécnica de Ingeniería de Ferrol (EPEF) y en el Centro de Tratamiento de Residuos Industriales de Galicia (CTRIG)

Redacción
18/07/2026 12:09
Un acto organizado por la Cátedra Epifanio Campo
Un acto organizado por la Cátedra Epifanio Campo
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La Cátedra Epifanio Campo celebrará este lunes, 20 de julio, a las 11:00 horas, el acto de inauguración del “Curso de Mánager de Residuos: la actividad profesional verde”, en el Salón de Actos del Campus Industrial de Ferrol. 

El acto contará con la presencia de la vicerrectora del Campus de Ferrol y Responsabilidad Social, Ana Ares Pernas; el alcalde de As Somozas, Juan Alonso Tembrás; el conselleiro delegado del Grupo Rodonita, Jacobo Campo; su director general, Antonio Roncero y la directora de la Cátedra Epifanio Campo, Mª Paz Mateo.

El objetivo fundamental de esta formación, que tendrá lugar del 20 al 24 de julio en la Escuela Politécnica de Ingeniería de Ferrol (EPEF) y en el Centro de Tratamiento de Residuos Industriales de Galicia (CTRIG), es introducir al alumnado en los conocimientos y competencias básicas necesarias en el ámbito de la gestión de residuos industriales.

Al igual que en ediciones anteriores, el Campus Industrial de Ferrol acoge una formación dirigida a todas aquellas personas que quieran adquirir una competencia profesional básica en el campo de la gestión de los residuos industriales, poniendo el foco en el alumnado y en los titulados y tituladas universitarias, así como en los y en las profesionales del ámbito industrial que quieran iniciarse o ahondar en esta temática. 

Los contenidos tienen un enfoque eminentemente práctico, habida cuenta de tanto la perspectiva profesional del gestor o gestora de residuos autorizado como la de cualquier industria generadora de residuos.

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