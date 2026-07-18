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Laracha

Vistosas alfombras florales en Caión 

La localidad larachesa celebró este sábado el Corpus y el domingo, el Carmen 

Redacción .
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18/07/2026 20:11
Alfombras florales en Caión
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La localidad larachesa de Caión se engalanó este sábado para la celebración del Corpus, con vistosas alfombras florales decorando las principales calles de la villa marinera. La fiesta continuará el domingo con la celebración de la Virgen del Carmen,  en la que destaca la tradicional danza de arcos.

Habrá bajada en procesión hasta el puerto y misa solemne. Seguirá una macro sesión vermú a cargo de Laura Añón, JJ Compota y Ángel Sevilla, y por la noche, disco móvil Impacto Tomando Party Bermu y Cotelo. A partir de las 20.00 horas habrá una actuación de Arume en el puerto.

Los más pequeños ayudan a elaborar alfombras en Caión
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