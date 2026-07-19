Comercializadas tres toneladas de patata nueva en la feria de Paiosaco

Un puesto de patatas en la feria de este domingo en Paiosaco Cedida

El tercer domingo del mes de julio deparó citas feriales en enclaves más que consolidados de la Costa da Morte como Paiosaco (A Laracha), Baio (Zas) y Cee, desarrollados todos ellos bajo un manto de cielo encapotado aunque con temperaturas agradables que favorecieron la concurrencia.

Paiosaco volvió a confirmar ayer su condición de mercado referente en la comercialización de productos del agro, con abundante presencia de cosecheros de su periferia y de otros puntos de la provincia.

En el extenso recinto predominaba una vez más la oferta de patata nueva, tanto de piel blanco como roja, y hasta una de tono violeta de origen francés.

Los precios oscilaban desde 1 a 1.80 euros, y la oferta rondaban las 3 toneladas con cosecheros de Tordoia que ofertaban 600 kilos y otros de Coristanco y su entorno con cantidades que variaban entre los 300 y los 500 kilos.

También había cultivadores de distintas localidades carballesas, Arteixo y Malpica.

Entre los productos procedentes de nueva cosecha, cada vez es mayor la oferta de tomates, con precios por kilo que oscilan entre los 2 y los 6,5 euros dependiendo de la variedad, aunque el más caro sigue siendo el mar azul.

Otros complementos para las ensaladas predominantes en verano, caso de las lechugas, oscilaban en el recinto ferial entre 0.90 y 1 euros.

Por las piezas de pepinos y calabacines se pedían 2.5 euros; por las judías nuevas planas o redondas, verdes o amarillas, entre 4 y 4.5 euros el kilo.

En lo tocante a las frutas, el kilo de peras cosechado en Vilaño (A Laracha) costaba 3 euros, mientras que por el de higos de Pino do Val (Mazaricos) había que desembolsar 5 euros.

Las distintas variedades de nueces no bajaban de los 5 euros el kilo, mientras que también se ofrecían distintos tipos de ciruelas a 2 y 4 euros el kilo.

Los pimientos de la marca Herbón cotizaban a 3 y 4 euros en bolsas de 400 y 500 gramos; mientras que los de Cambados estaban a 3.5 euros la bolsa.

Ajos y cebolllas

Las localidades malpicanas de Beo, Barizo y Mens, así como la carballesa de Lema, destacan por el abundante cultivo de ajos y cebollas, que se beneficia de las singularidades del clima de la ‘beiramar’.

En el mercado de Paiosaco de este domingo había también una amplia oferta de este tipo de hortalizas. Las cebollas se vendían a partir de 2 euros el kilo, mientras que las ristras oscilaban entre 8 y 12 euros.

Otros productos como las alubias, el kilo de la variedad redonda cotizaba a 7 y 8 euros, mientras que por la de fabada se pedían de 10 a 12 euros. Mucho más barata estaba la variante ‘pinta’.

Una cosechera llegada del cercano Val de Barcia de Carral la vendía a 5 euros el kilo.

Paiosaco tiene fama de ser una plaza propicia para hacerse con quesos artesanos del país a buen precio. Este domingo el kilo de este producto estaba a 9 y 10 euro el kilo, y por piezas se vendía entre los 7 y los 12 euros.

También eran muy buscados los huevos camperos, que se vendían a 5 euros, mientras los botes de miel costaban entre 10 y 12 euros

Setenta y cuatro puestos ambulantes en O recheo ceenseSetenta y cuatro puestos ambulantes en O recheo ceense

Cee es una plaza importante en el occidente de la Costa da Morte, y sus feriales dominicales atraen a mucha gente del área y llaman la atención de los peregrinos de la ruta Muxía-Fisterra.

El domingo en el enclave de O Recheo se asentaron un total de 74 puestos ambulantes, entre los que destacaban el textil, calzado, equipamiento deportivo, bisutería y algo de alimentación.

El comercio local y la hostelería también estuvieron muy concurridos durante toda la mañana.