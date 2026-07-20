A Laracha avanza en la contratación de dos proyectos de mejora de carreteras y plazas públicas

En la plaza Les Sables d'Olonne numerosos vecinos siguieron el domingo la final del Mundial de fútbol que disputaron España y Argentina Manolo Negreira

El Concello de A Laracha informa de que están más cerca de formalizarse la contratación de dos proyectos de mejora de infraestructuras municipales por cuanto ya ha expirado el plazo de presentación de ofertas.

Cuatro empresas optan a resultar adjudicatarias del proyecto que incluye la mejora de la plaza Lees Sables d'Olonne, en la capital municipal, de la plaza Punta das Ondas, en Caión, y de la carretera de Cancelo do Medio, en la parroquia de Cabovilaño. El presupuesto conjunto asciende a los 71.147,62 euros.

En la plaza Les Sables d'Olonne se llevará a cabo la renovación del pavimento mediante el fresado de las zonas necesarias y la extensión de una nueva capa de rodadura en toda la superficie.

Además, se renovará la señalización horizontal y vertical y se reforzará el equipamiento urbano.

Esta plaza es el principal espacio de celebraciones capitalinas municipal al acoger buena parte de los eventos multitudinarios que se organizan a lo largo del año -por ejemplo, la pantalla gigante con la que se vivió el pasado domingo en la final del Mundial de fútbol-, y funciona también habitualmente como zona de estacionamiento pararesidentes y usuarios del IES Ería de Leborís, de la Biblioteca Municipal y de la Casa da Cultura.

La plaza Punta das Ondas se localiza en Caión, en la parte posterior de la cetaria, al lado del paseo marítimo y muy próxima al centro sociocomunitario de la villa. Ese ámbito acoge varias de los antiguos stands de los marineros.

El proyecto contempla la renovación del pavimento mediante la aplicación de un firme asfáltico, el acondicionamiento de las márgenes para integrarlas en la plaza y la renovación de la señalización horizontal. También se incluyen mejoras en la red de recogida de pluviales.

Finalmente, en Cancelo do Medio, parroquia de Cabovilaño, se intervendrá sobre dos carreteras municipales que suman un total de 167 metros lineales.

Las obras incluyen la limpieza de cunetas, el acondicionamiento de las plataformas, la mejora de la base del firme, la pavimentación con aglomerado asfáltico y la nueva señalización.

Al otro proyecto, el de afirmado y mejora de la capa de rodadura en varias vías del núcleo de Lista (parroquia de Lendo), concurrió una única empresa. En este caso el presupuesto supera los 52.000 euros.

Ambos proyectos serán cofinanciado por la Diputación de A Coruña al estar incluidos en el Plan Único Ayuntamientos POS+.