La Cátedra Epifanio Campo apuesta por la excelencia en la formación de los “profesionales verdes” cómo motor para avanzar en la economía circular

Foto de familia de loa asistentes al acto de inauguración del curso Cedida

La Cátedra Epifanio Campo celebró este lunes el acto de inauguración del “Curso de Mánager de Residuos: a actividade profesional verde”, en el Salón de Actos del Campus Industrial de Ferrol.

El acto contó con la presencia de la vicerrectora del Campus de Ferrol y Responsabilidad Social, Ana Ares Pernas; el alcalde de As Somozas , Juan Alonso Tembrás; el conselleiro delegado del Grupo Rodonita, Jacobo Campo; su director general, Antonio Roncero y la directora de la Cátedra Epifanio Campo, Mª Paz Mateo.

El objetivo fundamental de esta formación, que tendrá lugar del 20 al 24 de julio en la Escuela Politécnica de Ingeniería de Ferrol (EPEF) y en el Centro de Tratamiento de Residuos Industriales de Galicia (CTRIG), es introducir al alumnado en los conocimientos y competencias básicas necesarias en el ámbito de la gestión de residuos industriales.

Al igual que en ediciones anteriores, el Campus Industrial de Ferrol acoge una formación dirigida a todas aquellas personas que quieran adquirir una competencia profesional básica en el campo de la gestión de los residuos industriales, poniendo el foco en el alumnado y en los titulados y tituladas universitarias, así como en los y en las profesionales del ámbito industrial que quieran iniciarse o afondar en esta temática.

Enfoque eminentemente práctico

Los contenidos tienen un enfoque eminentemente práctico, teniendo en cuenta tanto la perspectiva profesional del gestor o gestora de residuos autorizado coma la de cualquier industria generadora de residuos.

comunicacion.campus.industrial@udc.gal Teléfono 881 013 621 habida cuenta de tanto la profesional del gestor o gestora autorizado como la de cualquier industria generadora de residuos.

El curso será impartido, en buena medida, por profesionales del sector vinculados la Sogarisa, entre los que figura su director general, Antonio Roncero; su jefe de Planificación y Sistemas, Santiago Roncero; su director comercial, Víctor Fernández, o su directora de Laboratorio, Belén Filgueira.

Por parte de la Universidade da Coruña (UDC), impartirán docencia en este curso la catedrática de Química Analítica e integrante del grupo de investigación Química Analítica Aplicada (QANA), Soledad Muniategui; la integrante del grupo de investigación Derecho Público Global, Itziar Sobrino, y el profesor de la Facultad de Economía y Empresa, Guillermo Iglesias.

la directora de la Cátedra Epifanio Campo, Mª Paz Mateo, destacó el alto nivel del claustro de profesores del curso, formado por profesionales altamente cualificados, con una larga experiencia en distintos aspectos de la gestión de residuos industriales.

Por su parte, Antonio Roncero, director general de Rodonita Medio Ambiente, explicó el objetivo del curso y la apuesta de Rodonita por la vanguardia en el tratamiento de residuos industriales, a través de Sogarisa.

Amplia trayectoria en el campo de la economía circular

Posteriormente, Jacobo Campo, conselleiro delegado del Grupo Rodonita, explicó la amplia trayectoria del Grupo en el ámbito de la Economía Circular y destacó como en poco tiempo la Cátedra Epifanio Campo se convirtió en una referencia fundamental de la “economía verde”.

El denominado "emprego verde" es una de las salidas profesionales con mejores perspectivas de futuro.

Sus áreas de actuación son amplias y variadas, dentro de las se incluye la figura del gestor o gestora de residuos para llevar a cabo de forma idónea la recogida y transporte, almacenamiento, tratamiento, valorización y/o eliminación de los materiales de desecho que se producen en las actividades industriales.

Fue en el año 2019, cuando la Universidade da Coruña (UDC) y el Grupo Rodonita pusieron en marcha la Cátedra Epifanio Campo, adscrita a la Escuela Politécnica de Ingeniería de Ferrol (EPEF) y dirigida por la profesora Maripaz Mateo.

Su ámbito de actuación es el medio ambiente, la gestión de residuos y la sostenibilidad. Los objetivos de la cátedra se centran en promocionar todo tipo de actividades de formación, divulgación, investigación y transferencia de conocimiento, relacionadas con la gestión medioambiental.