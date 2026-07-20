romeria montemaior 2026 (25) Mar Casal

La romería de Santa Margarita de Montemaior, en el municipio de A Laracha, celebró este lunes 20 de julio su día grande. Numerosas personas renovaron su fe en la “santa”, que cuenta con una gran devoción en toda la zona. El santuario se convirtió en un hervidero de gente durante toda la jornada, con misas desde primera hora, que tras el parón de mediodía se reanudaron por la tarde.

La misa solemne se celebró al aire libre, como es habitual, al abrigo de la carballeira, que cuando el calor aprieta sirve de refugio climático, aunque ayer no era el caso, con temperaturas agradables y amago de lloviznas. Al finalizar, se llevó a cabo la tradicional procesión, y a continuación, los fieles cumplieron con el rito de acudir a la fuente de la brota el agua purificadora para los distintos males.

En el plano más lúdico, la verbena estuvo amenizada por la orquesta D´Noche, que por la noche la acompañaban la disco móvil Impacto y dj Cotelo. Tras el día grande de la Santa, los festejos tienen un día de descanso este martes, y el miércoles darán comienzo las patronales de Santa María Magdalena que se prolongan hasta el viernes 24.

El miércoles habrá misa solemne a las 13.00 horas y sesión vermú con Fuego, que en la verbena estará acompañada de disco móvil Impacto y dj Bermúdez. El jueves honran a San Antonio, con misa solemne a la misma hora, sesión vermú con Tania Veiras y verbena, a la que se sumará disco Impacto y dj Cotelo. El viernes, en honor al Santísimo Sacramento, se despiden los festejos. La misa solemne será a las 13.00 horas, sesión vermú con Alma Latina y por la noche, estará acompañada de disco móvil Visual CDC.

Cruz da Rosa en Laxe

Por otra parte, este lunes también comenzaban en Laxe las fiestas de A Cruz da Rosa, en la víspera de su día grande. Estaba prevista verbena con Alaska y otro grupo sorpresa. Este martes 21 de julio es el día principal, con misas desde las 9.00 horas en la ermita que lleva el mismo nombre, solemne a la una y a continuación, procesión por el entorno, con unas vistas privilegiadas de la villa marinera. Habrá pasacalles con Maruxía, sesión vermú con el grupo Eureka, y verbena con Eureka y Saudade.