El servicio municipal de conciliación de A Laracha atiende este verano a 125 niños

El alcalde, José Manuel López, y la edil Rocío López, visitaron este martes a los niños participantes en el programa Cedida

A Laracha sigue facilitando durante el verano la conciliación de la vida personal, laboral y familiar mediante el servicio 'Vacacións', integrado en el Programa Harmoniza. Ahora mismo hay inscritos un total de 125 niños y la media diaria de asistencia ronda los 80 usuarios.

El servicio se presta en las instalaciones del CEIP Otero Pedrayo de lunes a viernes, en horario de 7:00 la 14:15 horas, adaptándose así a las necesidades de cada familia.

Se trata de niños y niñas de entre 3 y 12 años que atendidos por monitoras especializadas en educación infantil y se distribuyen en dos grupos según la edad, algo que permite adaptar las actividades a las características y necesidades de cada etapa.

A lo largo de cada jornada realizan propuestas educativas, culturales, deportivas y recreativas que favorecen el aprendizaje, la socialización y el disfrute del tiempo de ocio en un entorno seguro. Además, los niños que lo solicitaron disponen de servicio de desayuno.

El alcalde, José Manuel López Varela, y la concejala de Servicios Sociales, Rocío López, visitaron este martes a los participantes para comprobar de primera mano el desarrollo de las actividades y compartir con ellos parte de la mañana.

El Programa Armoniza continuará durante el curso escolar con el servicio 'Madruga', disponible desde las 7:00 horas en los tres centros de educación infantil y primaria del municipio.

En este caso, el plazo de inscripción permanecerá abierto hasta el 31 de julio.

Además, también se ofrece el servicio 'Canguraxe', dirigido a familias con niños de entre 4 meses y 12 años de edad. Este recurso ofrece atención y cuidados en los domicilios para dar respuesta a necesidades puntuales de conciliación, sin carácter estable ni prolongado en el tiempo.

Las personas empadronadas en el término municipal de A Laracha interesadas en beneficiarse de alguno de los servicios del Programa Armoniza pueden obtener más información o formalizar la inscripción en el Centro de Información ás Mulleres (CIM), situado en el Edificio Administrativo de ALaracha.