A Laracha aprovechará el cierre estival de la piscina municipal para acabar de renovar la cubierta

Estado de las obras de renovación de la cubierta de la piscina Cedida

El Concello de A Laracha va a aprovechar el el cierre estival de la piscina municipal y la época de menor uso de las instalaciones para completar la ejecución de las obras de renovación de la cubierta, una actuación en la que se están invirtiendo cerca de 350.000 euros y que permitirá mejorar tanto la impermeabilización como la eficiencia energética del edificio.

La semana de cierre por mantenimiento (del lunes 10 al domingo día 16 de agosto), se hará coincidir con el inicio de la fase final de las obras para minimizar el tiempo de inoperatividad del complejo acuático y reducir las molestias a los usarios.

Desde el lunes 17 hasta el viernes 28 de agosto, reabrirán al público todas las salas de la zona de gimnasio y también los vestuarios, permaneciendo cerrada únicamente la zona húmeda mientras se ejecutan los trabajos previstos en el interior de la edificación.

La intervención en la parte exterior de la cubierta ya está prácticamente finalizada. En las próximas semanas se abordará la actuación en el interior con la mejora del aislamiento de los falsos techos, completando así un proyecto promovido por el Ayuntamiento ante la necesidad de resolver los problemas detectados en la cubierta e incrementar el confort de los usuarios.

Estas obras permitirán corregir los deterioros que estaban provocando estancamientos de agua de lluvia e incrementaban el riesgo de filtraciones, así como la degradación de la membrana impermeable.

Además, se mejora el aislamiento térmico del edificio y la nueva estructura queda preparada para acoger en el futuro la instalación de paneles solares fotovoltaicos.

Paralelamente, el Ayuntamiento larachés está trabajando en la próxima concesión de la gestión y explotación de este complejo deportivo municipal.