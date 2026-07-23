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Diario de Ferrol

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Laracha

Cinco días de festa, cultura e comunidade en Vilaño 

Ata o día 27 de xullo a parroquia larachesa acollerá festivais, verbenas, documentais e actividades infantís

Redacción El Ideal Gallego
Redacción El Ideal Gallego
23/07/2026 21:31
Presentación del evento que se celebrará en el castro
Presentación do evento Atardecer no Castro que se celebrará no castro
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Vilaño vivirá cinco días intensos de actividades sociais, culturais e festivas, despois do éxito das primeiras citas da programación, que arrancou o pasado 19 de xullo coa Carreira do Apóstolo. A programación, impulsada pola Asociación Cultural Adro de Vilaño, conta coa colaboración do Concello da Laracha e da Deputación da Coruña, e ofrecerá propostas para públicos de todas as idades e gustos.

Un dos momentos máis especiais chegou este xoves coa estrea do documental “Mulleres de Vilaño”, producido en colaboración coa Asociación Castelo Conta. A peza recolle as experiencias e reflexións dun grupo de mulleres maiores de diferentes lugares da parroquia arredor dos coidados, a memoria e a vida comunitaria.

A música será protagonista o venres 24 de xullo, cunha gran verbena a partir das 22.30 horas coa Orquestra Panorama City e a Disco Móbil Impacto con DJ larachés Cotelo. Á medianoite terá lugar unha sesión de fogos de artificio.

O sábado 25 de xullo, día de Santiago Apóstolo, celebrarase a misa solemne ás 13.30 horas e unha sesión vermú longa con Laura Añón, Ángel Sevilla e JJ Compota. Xa pola noite, a partir das 22.00 horas, chegará o Vilaño Fest, con música de baile para todas as idades ao comezo a cargo dos DJs Bermu e Nyan Boe, e cunha programación de música urbana en galego encabezada por Kid Mount e X. Maseda a partir das 00.30, seguida polos DJs Cotelo, Borja Solla, Anxo Silva e Sote. O evento contará tamén cun Punto Violeta de prevención e información fronte ás violencias machistas.

As festas no rural deben evolucionar para ir cos tempos, e as entidades temos que programar pensando en todas as persoas. Non hai que ter medo a facer cousas diferentes” continúa o presidente de Adro de Vilaño, Diego Rama. “Iso si, nunca tanto traballamos... espero que ese traballo se vexa e se valore”, engade. 

O domingo 26 desenvolverase unha das grandes novidades deste ano: o Atardecer no Castro, unha festa de temática castrexa no Castro vilañés de Montes Claros. A programación comezará ás 17.00 horas e incluirá xogos tradicionais con Xogando Miudiño, unha visita teatralizada a cargo de K Paparota Teatro e Puri Soto, a Charanga Tradicional Os Máquinas e unha cea castrexa con produtos locais. Ao serán actuarán Irma Macías e Luis Pinto (20.00h) e a vilañesa concursante de La Voz Kids Daniela Montes (21.00h) e Sés (22.00h), nunha proposta que busca poñer en valor o patrimonio arqueolóxico e natural do castro a través dunha experiencia cultural aberta á comunidade.

Ese mesmo domingo, no núcleo de Vilaño, terá lugar ás 13.30 horas a misa solemne polo Santísimo Sacramento e, ás 14.30 horas, unha sesión vermú co Dúo Veneguay.

A programación pecharase o luns 27 de xullo, festividade de San Roque, coa misa solemne ás 13.30 horas, unha sesión vermú co Dúo Caramelo e, desde as 17.00 horas, a “Pequefesta” con xogos, música, inchables, pintacaras, festa da escuma e merenda gratuíta. Todas as actividades, agás Atardecer no Castro, celebraranse no Adro de Vilaño. 

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