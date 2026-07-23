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Laracha

El campus de fútbol que organiza el Concello de A Laracha reúne a cerca de 100 participantes

La actividad se lleva a cabo tanto en el Municipal larachés como en A Porta Santa

Manuel Froxán Rial
23/07/2026 13:30
El alcalde, José Manuel López, y la concejala de Deportes, Patricia Bello, posando con los niños y niñas que se ejercitan en el Municipal larachés
El alcalde, José Manuel López, y la concejala de Deportes, Patricia Bello, posando con los niños y niñas que se ejercitan en el Municipal larachés
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El Concello de A Laracha puso en marcha esta semana una nueva edición de su campus de fútbol, una de las actividades incluidas en la programación estival que goza de mejora acogida. La participación este año ronda el centenar de niños y niñas, repartidos en dos turnos en función de la edad.

Todos ellos realizan entrenamientos, juegos y diferentes actividades lúdico-deportivas adaptadas a sus edades, siempre con el fútbol como principal elemento vertebrador. 

Las sesiones están dirigidas por técnicos y monitores especializados que fomentan tanto el aprendizaje deportivo como los valores del compañerismo, el respeto y el trabajo en equipo. 

La actividad se desarrolla en los campos Municipal de A Laracha (5 la 9 años) y A Porta Santa de Paiosaco (10 la 15 años), desde el lunes y hasta el viernes en horario de 10:30 la 13:30 horas.

Los participantes recibieron el pasado miércoles la visita del alcalde, José Manuel López Varela, y de la concejala de Deportes, Patricia Bello.

Los representantes municipales con los monitores y los niños que acuden al campo de A Porta Santa
Los representantes municipales con los monitores y los niños que acuden al campo de A Porta Santa
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