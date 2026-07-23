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Laracha

El IES larachés  reclama la ampliación de las instalaciones por el aumento de la oferta educativa

Pide que con carácter urgente se planifique la construcción de un nuevo edificio en el centro para atender a las necesidades actuales y futuras

Manuel Froxán Rial
23/07/2026 18:46
Vista del IES Agra de Leborís de A Laracha
Vista del IES Agra de Leborís de A Laracha
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El IES Agra de Leborís de A Laracha hizo público un comunicado en el que reclama la ampliación de las instalaciones docentes en consonancia con el incremento de la oferta educativa. 

Aluden así al fuerte incremento demográfico experimentado por el municipio larachés en los últimos años, crecimiento que se está trasladando al propio instituto, “que cada curso escolar recibe un maior número de alumnado”. 

De forma paralela, también se incrementó la oferta educativa en el centro, con la incorporación de la FP con el Grado Básico de Peluquería y Estética y con el Grado Superior de Transporte y Logística. 

Ante esa ampliación de la oferta educativa se recurriría a soluciones provisionales por falta de espacio. Desde el pasado curso el centro cuenta con un ‘Aula Nómade’ en la que se imparte el 1º curso del Grado Básico de Peluquería y Estética. 

Además, explican, el Ayuntamiento tuvo que ceder una aula para impartir la docencia del Grao Superior de Transporte y Logística. “Queremos deixar absolutamente claro que o profesorado apoia decididamente a ampliación da oferta de Formación Profesional na Laracha. Consideramos que é unha oportunidade para o municipio e para a formación da mocidade. Porén, esa expansión debe realizarse tendo en conta a ampliación dos espazos educativos, facilitando a implantación de medidas de atención á diversidade e mellorando as condicións de ensino do alumnado que xa está escolarizado no centro”, argumentan.

Por todo ello, plantean como grandes necesidades a las que hay dar respuesta, el incremento de la dotación de profesorado y la planificación, con carácter urgente, de la construcción de un nuevo edificio en el IES que permita responder al crecimiento presente y futuro de la demanda educativa. 

Planteadas estas demandas, quieren agradecer la colaboración del Concello da Laracha por proporcionar soluciones provisionales y su interés en continuar implicándose en la búsqueda de soluciones definitivas. 

Por último, dicen que se hacen pública esta situación es por entender “que a mellora da educación é unha responsabilidade compartida por toda a comunidade educativa e polas institucións públicas”.

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