Dos niños saharauis, de vacaciones en A Laracha

Recibimiento a los niños saharauis en A Laracha EC

El alcalde de A Laracha, José Manuel López Varela, y la concejala Patricia Bello recibieron este viernes a los representantes de Solidaridade Galega co Pobo Saharaui (Sogaps) y a las dos familias larachesas que este verano participan en el programa Vacacións en Paz. La iniciativa permite que niños procedentes de los campamentos de refugiados saharauis en Tindouf (Argelia) pasen los meses de julio y agosto en Galicia para librarse de las altas temperaturas, que superan los 50 grados.

Las familias que participan en el programa son las de Patricia Varela, acogedora de Bachir, y la de Rubén Fandiño, acogedora de Mohamed. Estuvieron acompañados en el encuentro por Martín Barca, delegado de Sogaps en la Costa da Morte, y Verónica Calvo, vocal de la asociación, que este verano acogen a Fatimatu. Durante a recepción, el alcalde agradeció la implicación y generosidad de las familias larachesas, así como la labor de Sogaps.

López Varela destacó que uno de los niños acogidos, Bachir, esté participando esta semana en el campus de fútbol organizado por el Concello, ya que, además de disfrutar de la actividad, es una buena oportunidad de socializar con niños de su edad.

Desde Sogaps explicaron que entre los principales objetivos del programa figura reivindicar el derecho de los niños saharauis y dar visibilidad a la situación que atraviesa este pueblo, además de facilitarles atención médica y alimentación adecuada durante su estancia, y favorecer el perfeccionamiento de la lengua durante su estancia, entre otros.