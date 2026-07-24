Laracha
El BNG de A Laracha denuncia un vertido incontrolado de residuos en Piñeiro, Erboedo
El BNG de A Laracha denuncian la aparición de un vertido incontrolado de residuos en la zona de Piñeiro, en la parroquia de Erboedo, donde fueron abandonados electrodomésticos, bolsas de basura y restos de aceites usados.
Desde el BNG reconoce que existen aspectos mejorables en el servicio municipal, como los plazos para la recogida de enseres voluminosos a domicilio, pero consideran que este tipo de actuaciones "no tienen ninguna justificación", especialmente cuando se trata de residuos potencialmente contaminantes.