A Laracha llevará al pleno un plan de obras de más de un millón de euros

La iglesia de San Martiño de Lestón, en A Laracha Cedida

El gobierno local de A Laracha propondrá al pleno ordinario del próximo jueves, 30 de julio, la aprobación de un plan de inversiones por importe de 1.063.242 euros que permitirá ejecutar nuevas obras en distintos puntos del municipio. La financiación procederá del remanente de tesorería y se destinará a actuaciones consideradas financieramente sostenibles, con proyectos repartidos entre el casco urbano y varias parroquias.

Entre las principales intervenciones figura la renovación del sistema de iluminación pública del paseo marítimo de Caión, una actuación orientada a mejorar la eficiencia energética y la seguridad en uno de los espacios más frecuentados del municipio. También se incluye la expropiación de los terrenos afectados por el Plan Especial del Igrexario de Lestón, paso previo para transformar el entorno de la iglesia de San Martiño, así como la reforma del almacén del campo de fútbol A Porta Santa, en Paiosaco.

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El programa reserva además una parte importante de la inversión para mejorar la red viaria. Las actuaciones llegarán a los núcleos de Oldán, en Cabovilaño; A Barreira y varias calles del casco urbano de A Laracha; Bastón, en Lendo; Marfulo, A Piña, Vilanova, Fornelos y Fragunde, en Vilaño; A Grela y la calle Carballo Calero de Paiosaco, en Lestón; y A Millarada y Vista Alegre, en Soandres.

Modificación de la RPT

Junto al plan de obras, el pleno abordará otros asuntos de carácter organizativo. Entre ellos figura la modificación puntual de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT), que incorpora un nuevo organigrama municipal para adaptar la estructura administrativa a las necesidades actuales de los servicios públicos. La propuesta prevé la creación progresiva de nuevas plazas y el desarrollo de procesos de promoción interna y funcionarización del personal en los próximos ejercicios.

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La corporación también deberá pronunciarse sobre la designación de los festivos locales de 2027. La propuesta mantiene las dos fechas habituales en el municipio: el Martes de Entroido, que el próximo año se celebrará el 9 de febrero, y el Día dos Milagres de Caión, fijado para el 8 de septiembre. Ambos acuerdos fueron dictaminados favorablemente en la comisión informativa previa al pleno del próximo jueves.