La fiesta castrexa de Montes Claros, en Vilaño, empieza con buen pie

Los vecinos de Vilaño, en A Laracha, llenaron de animación del castro de Montes Claros con su Atardecer no Castro Raúl López Molina

El fin de semana estuvo de lo más animado en la parroquia larachesa de Vilaño, en la que desde el pasado jueves se suceden la citas culturales.

La de la tarde del domingo fue una novedosa fiesta de temática castrexa que tuvo como escenario el poblado prerromano de Montes Claros.

La gran respuesta vecinal hace presagiar que la actividad va a tener continuidad.

El programa se abrió a media tarde con una sesión de juegos populares, a la que siguió una visita teatralizada en la que cobraron vida los antiguos moradores del castro.

A ello también contribuyó el hecho de que algunos de los asistentes acudieron vestidos de época.

Después se sirvió una cena a precios populares, a la que siguieron las esperadas actuaciones musicales de Irma Macias y Luis Pinto; Daniela Montes; y Sés.

Los cinco días de fiesta en Vilaño terminan este lunes honrando a San Roque. Habrá sesión vermú con el dúo Caramelo y una ‘pequefesta' a partir de las 17 horas.