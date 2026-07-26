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Laracha

La fiesta castrexa de Montes Claros, en Vilaño, empieza con buen pie

La primera edición del evento se disfrutó en familia e incluyó juegos populares, una visita teatralizada, gastronomía y buena música

Redacción El Ideal Gallego
Redacción El Ideal Gallego
26/07/2026 22:11
Los vecinos de Vilaño, en A Laracha, llenaron de animación del castro de Montes Claros con su Atardecer no castro
Los vecinos de Vilaño, en A Laracha, llenaron de animación del castro de Montes Claros con su Atardecer no Castro
Raúl López Molina
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El fin de semana estuvo de lo más animado en la parroquia larachesa de Vilaño, en la que desde el pasado jueves se suceden la citas culturales. 

La de la tarde del domingo fue una novedosa fiesta de temática castrexa que tuvo como escenario el poblado prerromano de Montes Claros. 

La gran respuesta vecinal hace presagiar que la actividad va a tener continuidad. 

El programa se abrió a media tarde con una sesión de juegos populares, a la que siguió una visita teatralizada en la que cobraron vida los antiguos moradores del castro. 

A ello también contribuyó el hecho de que algunos de los asistentes acudieron vestidos de época. 

Después se sirvió una cena a precios populares, a la que siguieron las esperadas actuaciones musicales de Irma Macias y Luis Pinto; Daniela Montes; y Sés. 

Los cinco días de fiesta en Vilaño terminan este lunes honrando a San Roque. Habrá sesión vermú con el dúo Caramelo y una ‘pequefesta' a partir de las 17 horas.

Galería

Así fue el Atardecer no Castro de Vilaño

Los vecinos de Vilaño, en A Laracha, llenaron de animación del castro de Montes Claros con su Atardecer no castroVer más imágenes
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