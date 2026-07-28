Convocan una peregrinación desde distintos puntos de Soandres para protestar contra la planta de biogás proyectada para la parroquia
La caminata está convocada para este miércoles día 29 y concluirá alrededor de las 12.45 horas en el monasterio de Soandres, donde los participantes serán recibidos por gaiteiros antes de la misa
La Plataforma Stop Biogás A Laracha convoca para este miércoles día 29 de julio una peregrinación de protesta contra el proyecto industrial que culminará alrededor de las 12.45 horas en el monasterio de Soandres.
Los participantes serán recibidos junto al templo benedictino con música de los gaiteros de la AC Queiroga y, seguidamente, se oficiará una misa.
La peregrinación saldrá de distintos puntos de la parroquia de Soandres. Los primeros en ponerse en marcha (a las 12.00) serán los vecinos de Borreiros, para los que se fija como punto de salida el bar Paco, y los vecinos de Campo de Medado, que saldrán de las marquesina situada en el cruce a Boimir.
Por su parte, para los vecinos de Villamir el punto de concentración será el bar Estanco y la hora oficial de salida las 12.15.
Desde la plataforma dicen que será "Unha xornada para camiñar e compartir as nosas raíces, fortalecer a unión da veciñanza e reafirmar o noso compromiso coa defensa da nosa terra, da nosa auga e do noso patrimonio", a la vez que anuncian que las movilizaciones contra el proyecto van a continuar.
Apuntan asimismo que a la preocupación que ya tenían se une ahora el problema de la sequía y de la falta de caudal continuo en el punto del río Anllóns donde la macroplanta, de salir finalmente adelante, vertería el equivalente a 2.000 camiones cisterna de residuos líquidos "co grave impacto que suporía para o propio río, a súa biodiversidade e á saúde de milleiros de persoas das poboacións dos concellos que atravesa o Anllóns e que usan a auga deste río".