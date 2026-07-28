La Anpa del CEIP de Caión denuncia que la interpretación de la Consellería impide aplicar las mejoras previstas para las aulas mixtas

Vista del colegio de Caión EC

La Anpa A Balea del CEIP de Caión dice estar muy preocupada por la interpretación que la Dirección Xeral de Centros está haciendo de la Resolución del 10 de enero de 2024 que recoge el acuerdo alcanzado entre la Consellería de Educación y las organizaciones sindicales para mejorar la organización de las aulas mixtas.

En lo tocante a Primaria, dicho acuerdo establece que los agrupamientos de 1º-2º y 3º-4º no deben superar los 14 escolares, mientras que en 5º-6º el límite se fija en 18.

Según el colectivo, la previsión de matrícula en el colegio de Caión de cara al próximo curso supera esos límites en todos los agrupamientos. Pese a ello, añaden, la Dirección Xeral de Centros sostiene que tales topes solo son aplicables cuando el alumnado pertenece al mismo ciclo. Así, en Caión al agrupar escolares de 2º y 3º de Primaria, al ser ciclos distintos, se permite que el grupo resultante esté formado por 15 alumnos.

La ANPA considera que esta interpretación carece de sentido pedagógico y contradice la finalidad del acuerdo y, volviendo al caso concreto de Caión, llama la atención sobre el hecho de que "o número de alumnos e alumnas segue sendo o mesmo e tamén a complexidade de atender dous niveis educativos nunha mesma aula con alumnado de necesidades especiais (NEE)"

La situación se repite en Educación Infantil. Aunque el acuerdo indica que cuando un aula mixta incluya alumnado de 4º de Infantil, la ratio máxima será de 12 niños y niñas, "a proposta da administración para o CEIP de Caión contempla un agrupamento de 14 alumnos e alumnas, superando igualmente o límite previsto".

La ANPA señala además que esta interpretación influyó directamente en la reciente resolución del Concurso de Adxudicación de Destinos Provisionais, "na que non foron ofertadas as vacantes que o centro consideraba necesarias para dar cumprimento aos criterios do acordo e manter unha organización axeitada á súa realidade".

Apoyo total al claustro de profesores

'A Balea' manifiesta así su total apoyo al claustro de profesores del centro y dice compartir su preocupación "ante unha interpretación que, ao noso xuízo, deixa sen efecto unha das principais medidas pactadas para reforzar a escola rural e mellorar a atención ao alumnado".

La ANPA considera que los acuerdos firmados entre la Administración educativa y las organizaciones sindicales sdeben aplicarse con coherencia y conforme al espíritu con el que fueron negociados, evitando interpretaciones que limiten o desvirtúen su alcance.

Las familias del CEIP de Caión reclaman que las decisiones organizativas respondan a las necesidades reales del alumnado y garanticen una educación pública de calidad, con recursos suficientes, una atención más individualizada y un firme compromiso con la igualdad de oportunidades y con la defensa de la escuela rural gallega.