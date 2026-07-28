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Laracha

La corporación larachesa elige este jueves los festivos locales del año que viene

El pleno ordinario se celebra en la Casa da Cultura  a partir de las 13.30 horas

Redacción El Ideal Gallego
Redacción El Ideal Gallego
28/07/2026 18:08
Al inicio de la sesión se leyó un manifiesto de apoyo al 8-M consensudo por todos los grupos
Vista de una sesión plenaria en A Laracha
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La corporación larachesa celebra este jueves, día 30 de julio, el pleno ordinario correspondiente al mes de julio.  La reunión volverá a llevarse a cabo en la Casa da Cultura, a partir de las 13.30 horas, debido a que siguen sin finalizar las obras de renovación de la sede consistorial. 

Entre los asuntos a abordar figura la posible aprobación de una modificación de crédito en la modalidad de suplemento de crédito y la designación de los festivos locales para el próximo año.

En el orden del día se incluye asimismo una propuesta de modificación puntual de la relación de puestos de trabajo (RPT) y los habituales apartados de mociones, ruegos y preguntas.

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