La corporación larachesa elige este jueves los festivos locales del año que viene

Vista de una sesión plenaria en A Laracha EC

La corporación larachesa celebra este jueves, día 30 de julio, el pleno ordinario correspondiente al mes de julio. La reunión volverá a llevarse a cabo en la Casa da Cultura, a partir de las 13.30 horas, debido a que siguen sin finalizar las obras de renovación de la sede consistorial.

Entre los asuntos a abordar figura la posible aprobación de una modificación de crédito en la modalidad de suplemento de crédito y la designación de los festivos locales para el próximo año.

En el orden del día se incluye asimismo una propuesta de modificación puntual de la relación de puestos de trabajo (RPT) y los habituales apartados de mociones, ruegos y preguntas.