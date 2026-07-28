Los abonados de la piscina larachesa tendrán descuentos durante el cierre de la instalación por obras

Estado de las obras de renovación de la cubierta de la piscina Cedida

El Concello de A Laracha desmiente las afirmaciones realizadas por la portavoz del grupo municipal del PSOE, Inés Ramos, sobre el funcionamiento de la piscina municipal durante el mes de agosto y aclara que no es cierto que los abonados tengan que abonar la cuota íntegra de ese mes pese a cerrar varios días por las obras y trabajos de mantenimiento.

El Concello reitera que en agosto está previsto, por una parte, el cierre técnico de las instalaciones para acometer las tareas de mantenimiento del vaso entre los días 10 y 16, cierre que como cada año se hace coincidir con la fiestas patronales de A Laracha, cuando la demanda de uso de la piscina es menor.

A ese cierre se sumará otro adicional que afectará exclusivamente a la piscina, pero no al gimnasio ni a los vestuarios, motivado por la ejecución de la fase final de las obras de renovación de la cubierta. Dicho cierre se materializará entre los días 17 y 28 de agosto, con el mismo fin de minimizar las molestias a los usuarios por tratarse de la época del año en la afluencia es menor (alrededor de la mitad de usuarios menos que el resto de los meses del año).

Durante el tiempo que la piscina permanezca cerrada por las obras, a los abonados de las modalidades que incluyen el uso de esa parte de las instalaciones -exclusivas o combinadas con el gimnasio- se les aplicará un descuento por la parte proporcional de la cuota correspondiente a los días de cierre. Además, se ampliará el plazo de utilización de los bonos de baño para que ningún usuario resulte perjudicado.

Ese descuento será asumido íntegramente por el Ayuntamiento, que compensará económicamente a la empresa concesionaria del servicio con un imponerte estimado y aproximado de 5.000 euros.

Desde el Concello se aclara también que el horario especial de verano de la piscina responde igualmente a criterios de utilización del servicio.

Durante los meses estivales se reduce el uso de manera significativa, por el que el horario se adapta a las franjas de mayor afluencia, teniendo en cuenta además la planificación de las vacaciones del personal del complejo deportivo y sus necesidades de conciliación.

Se trata de un modelo que viene funcionando satisfactoriamente, con nueve horas y promedio de apertura diaria de lunes a viernes y cuatro horas en los fines de semana, y que permite mantener la piscina abierta durante todo el año, evitando un cierre completo durante el mes de agosto como sucede en otros municipios.

Por todo ello, el Ayuntamiento considera sorprendente que la portavoz del PSOE no contrastase previamente la información con los servicios municipales y grabase un video delante de las instalaciones durante el horario de apertura sin entrar a solicitar información.

Los responsables municipales concluyen sus aclaraciones expresando su máximo respeto por la labor de control y fiscalización de los grupos de la oposición, además de reconocer el derecho de esas formaciones a discrepar de la acción del gobierno local. "Non obstante, considérase que ese exercicio debe desenvolverse sempre desde a lealdade institucional e que a información que se traslade á opinión pública debe ser rigorosa, contrastada e fiel á realidade, máis aínda nunha cuestión que afecta ás condicións de uso dun servizo municipal con arredor de 1.600 usuarios".