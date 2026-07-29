A Laracha sacará a subasta pública seis parcelas en la urbanización Monte Claro para favorecer la construcción de nuevas viviendas

Urbanización Monte Claro Cedida

La Xunta de Goberno Local de A Laracha en la reunión celebrada este miércoles, aprobó el expediente de contratación para la enajenación de seis parcelas municipales situadas en la urbanización Monte Claro (Cancelo do Medio, parroquia de Cabovilaño), que se hará mediante procedimiento abierto y sistema de subasta al alza, acordando también la convocatoria de su licitación.

La iniciativa responde a la creciente demanda de suelo urbanizable para la construcción de nuevas viviendas existente en el término municipal.

Permitirá poner a disposición de la ciudadanía terrenos municipales situados en una de las zonas residenciales con mayor proyección del término municipal.

El acuerdo adoptado constituye el paso administrativo previo a la publicación de la licitación, que se realizará en próximas fechas.

Con el objetivo de facilitar la participación de todas las personas interesadas, las ofertas podrán presentarse tanto por medios electrónicos como presencialmente en el Registro General del Concello.

Las seis parcelas que saldrán alicitación están destinadas a la construcción de viviendas unifamiliares y presentan diferentes características.

La más amplia es de 442 metros cuadrados (m2) y con una edificabilidad de 184 m2. Tres presentan una superficie de 375 m2, siendo la edificabilidad de 160 m2 en uno de ellas y de 150 m2 en las otras dos. Las más pequeñas son de 350 m2 con una edificabilidad de 150 m2.

Para la adjudicación el único criterio de valoración será el mayor precio ofertado. Las personas interesadas podrán presentar una oferta por cada una de las parcelas a las que deseen optar.

El Concello de A Laracha dispone de un total de trece parcelas municipales en esta urbanización del Cancelo do Medio.

Mientras seis de ellas serán objeto de esta licitación, las otras siete están incluidas en un expediente, actualmente en tramitación, para incorporarlas al Programa de oferta de suelo de titularidad de las entidades locales para la construcción de vivienda protegida del Instituto Galego da Vivenda e Solo (IGVS), con el fin de ampliar la oferta residencial y favorecer el acceso a la vivienda.