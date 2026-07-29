El BNG larachés reclama a la Xunta que garantice plaza de comedor a todos los alumnos del CEIP Otero Pedrayo

Una sesión plenaria de archivo en A Laracha EC

El BNG larachés denuncia que alrededor de una treintena de familias se quedaron sin acceso al servicio de comedor en el CEIP Otero Pedrayo por la falta de espacio en el mismo, lo que implica un grave perjuicio para la conciliación familiar y laboral.

Los nacionalistas recuerdan que no se trata de una situación puntual, sino de una problema que se repite cada curso en algún centro educativo del mumncipio. "É inaceptable que ano tras ano as familias teñan que mobilizarse para reclamar un servizo básico como é o comedor escolar", declara la portavoz municipal de la formación, Carolina Castiñeiras.

El grupo llevará el asunto al pleno de este jueves a través de una moción, en la que destacan que la falta de plazas en el comedor escolar dificulta especialmente la conciliación de las familias e incrementa las desigualdades sociales entre las mismas "xa que non todos dispoñen dos mesmos recursos para facer fronte a esta situación".

Para el BNG dar respuesta a esta situación compete a la Consellería de Educación, que debe mejorar la capacidad del servicio, "xa sexa ampliando as instalacións, habilitando espacios provisionales o implantando turnos que permitan atender todas as solicitudes".

Carolina Casteiñeiras le pide al gobierno municipal que defienda los intereses de los vecinos y exija a a Xunta una solución inmediata para que ninguna familia se quede sin servicio cuando se ponga en marcha el nuevo curso.

El BNG larachés también aprovechará el pleno de mañana para presentar un ruego pidiendo que se arregle una carretera en Lestón de Abaixo y el lavadero público del lugar.

De igual forma, preguntarán por los castaños envenenados del atrio de la iglesia de San Martiño de Lestón porque quieren saber cómo van las investigaciones sobre la autoría de tales hechos y las posibles consecuencias para los árboles en cuestión.