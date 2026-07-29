El PSOE larachés pide que se mejoren los accesos del camino de Bustelo y que la piscina municipal abra también por la tarde en agosto

Vista de la piscina municipal Cedida

El grupo municipal del PSOE de A Laracha llevará al pleno de este jueves distintas iniciativas para "dar resposta a demandas veciñais urxentes e denunciar a xestión do goberno do PP no municipio".

El grupo opositor defenderá una moción denunciando la situación del camino de acceso a Bustelo, en Vilaño, que conecta con la DP-2404. Se trata de una vial muy estrecho en el que los vehículos de emergencias y los camiones que transportan el gasóleo para calefacción tienen dificultades para acceder.

Los socialistas reclaman un estudio técnico para ampliar y mejorar el trazado y el pavimento de la vía, para lo que piden que se negocie con los vecinos la necesaria cesión de terrenos.

El PSOE pide también que la piscina no cierre por las tardes en julio y agosto, para lo que proponer recurrir a la contratación o reorganización del personal.

La portavoz de la formación, Inés Rey, insiste también en conocer las fechas exactas de las gestiones que desde el Concello se hicieron para paralizar el proyecto de la planta de biogás de Soandres.

A través de un ruego, el grupo alerta del estado de abandono del área canina de la Avenida Manuel Fraga y la DP-2404 y solicita al ente local que repare los principales desperfectos.

Por último, los socialistas se harán eco en el pleno de las quejas de los vecinos de Currelos de Arriba por la falta de contenedores.