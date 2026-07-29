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Laracha

Unas 250 personas convierten la romería de Santa Marta en una protesta contra la planta de biogás

Los vecinos de la parroquia larachesa peregrinaron hasta el monasterio para mostrar su rechazo al proyecto

A. Pérez Cavolo
29/07/2026 21:08
peregrinación plataforma (21)
Los participantes en la peregrinación de Soandres contra la planta de biogás
Mar Casal
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La tradicional romería de Santa Marta de Soandres, en A Laracha, cambió este miércoles su carácter festivo por una jornada de reivindicación. Alrededor de 250 personas participaron en una marcha organizada para mostrar su rechazo a la planta de biogás proyectada en el municipio, una protesta que sustituyó este año al habitual baile de la fiesta.

Vecinos de la parroquia recorrieron juntos las calles portando pancartas y lanzando consignas contra una instalación que, aseguran, amenaza el futuro del entorno rural. La movilización volvió a poner de manifiesto la preocupación que el proyecto genera entre buena parte de la población desde hace meses.

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Peregrinación contra la planta de biogás

peregrinación plataforma (24)Ver más imágenes

Los participantes explicaron que la palabra biogás ha pasado a formar parte de la conversación cotidiana en los hogares de la zona, donde muchos vecinos viven con incertidumbre ante la posibilidad de que el proyecto salga adelante. Algunos temen perder el lugar en el que han vivido toda su vida, mientras que otros lamentan que pueda frustrarse el regreso al rural o los proyectos de quienes habían decidido establecerse en la parroquia.

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Pese a tratarse de un día laborable y a las altas temperaturas, la respuesta vecinal fue notable. Los organizadores destacaron que la marcha sirvió para reforzar la unidad del movimiento contrario a la planta y para reunir de nuevo a numerosos residentes que mantienen desde hace cuatro meses una campaña de oposición al proyecto.

La ausencia del tradicional baile convirtió la celebración en un acto simbólico de protesta. Durante el recorrido se sucedieron los mensajes de rechazo a la planta y el lema Biogás na Laracha, non!, que los asistentes corearon en varias ocasiones como muestra de su oposición.

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